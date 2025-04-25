Замминистра РФ Стасишин дал старт строительству нового жилого ЖК в Ленобласти

В поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области состоялась закладка строительства первого этапа нового жилого проекта «Всевгород» девелопера ГК «Консоль» с участием заместителя министра по строительству и ЖКХ РФ Никиты Стасишина и руководителя строительного блока правительства Ленобласти Евгения Барановского. Общая площадь жилья на объекте составит 179 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / Коммерсантъ Фото: Александра Тен / Коммерсантъ

Новый жилой массив возводится на участке 45 га в четыре этапа. Реализация проекта рассчитана на семь лет. Разрешения на строительство (РНС) получены на освоение трех из шести участков первого этапа, общая площадь которого составляет 42,5 тыс. кв. м. Ввод первой очереди намечен на 2027 год. Как сообщили представители застройщика, в данный момент ведется проектирование детского сада на 180 мест. Всего в ЖК «Всевгород» будет два детсада на 360 мест, школа на 550 учеников и кабинет общей врачебной практики на 100 посещений в смену.

Девелоперская компания ГК «Консоль» с головным офисом в Москве создана в 1991 году и имеет в портфеле 1,1 млн кв. м строящейся недвижимости в Тульской, Смоленской, Тверской, Ленинградской и Нижегородской областях. Ранее компания завершила в Романовке работы на проблемном объекте ЖК «Итальянский квартал».

Этажность жилых домов в новом ЖК — 4-6 этажей. Доля квартир-студий составит 5%, однокомнатных — 30%, заверил застройщик. На первых этажах первой очереди комплекса разместятся коммерческие помещения площадью до 3 тыс. кв. м. «Только алкомаркеты в них не открывайте»,— попросил на церемонии запуска проекта замминистра Никита Стасишин.

Александра Тен