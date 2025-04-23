Рецидивист убил полицейского в Кингисеппе во время задержания

Около половины двенадцатого дня 23 апреля у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе разыскиваемый полицией злоумышленник зарезал оперуполномоченного при попытке задержания, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Удар в шею оказался для 24-летнего правоохранителя смертельным. На текущий момент особо опасного преступника ищет весь личный состав полиции Кингисеппа. Ориентировки переданы в соседние районы Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил к 13 годам лишения свободы в ИК общего режима концертного директора певца Игоря Талькова, продюсера Валерия Шляфмана.

Андрей Маркелов