Подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе нашли спустя сутки

Больше суток понадобилось полиции, чтобы остановить предполагаемого убийцу оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых. О задержании подозреваемого сообщили в пресс-службе администрации Кингисеппского района Ленинградской области.

Власти района кратко поделились информацией о задержании, не предоставив подробностей. Администрация выразила благодарность силовым и правоохранительным органам, а также всем сопричастным за оперативность и профессионализм.

Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в качестве подозреваемого задержан 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы. Его остановили в лесном массиве Сланцевского района, где он и скрывался.

По информации полиции, господин Семеновых был убит около полудня 23 апреля у дома 22 по проспекту Карла Маркса. Злоумышленник нанес ему ножевое ранение в шею.

Татьяна Титаева