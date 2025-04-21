Ежегодный сезон работы городских фонтанов стартовал в Петербурге 21 апреля

В Петербурге стартовал традиционный фонтанный сезон. С 21 апреля запущены в работу 99 фонтанов, в том числе фонтан «Слава» в Московском парке Победы, «Чаша знаний» у здания РНБ и фонтан «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Они будут работать ежедневно с 09:00 до 22:00, сообщили в управлении информации Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Еще пять сооружений — фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальный фонтан на Торговой площади в Петергофе, «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтан у Гостиного двора в Кронштадте начнут работу с 1 мая. Как поясняют специалисты, расконсервация этих объектов после зимы требует более длительного времени. После запуска они будут функционировать с 09:00 до 23:00, кроме фонтана «Крестики-нолики» — его режим работы: с 10:00 до 23:00.

Как уточняется в сообщении, запуску фонтанов предшествовала работа специалистов, которые очищали чаши сооружений и готовили механизмы. Предполагается, что в общей сложности в этом году в Петербурге будет работать 104 фонтана, в том числе три фонтанных комплекса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что торжественный пуск фонтанов, знаменующий собой открытие летнего сезона в ГМЗ «Петергоф», состоится 26 апреля. В этот день начнут свою работу некоторые музеи, которые были закрыты на зиму.

Андрей Цедрик