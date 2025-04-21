Активы владеющей «Ленэкспо» компании могут обратить в доход государства

Фрунзенский районный суд по иску заместителя генпрокурора наложил арест на три петербургские компании, участником которых является ООО «УК “Меркури Кэпитал Траст”». Речь идет о компаниях «Ленэкспо», «Маршал» и «Ф-5 Сервис». На решение суда обратил внимание «Деловой Петербург» 21 апреля.

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В итоге активы могут обратить в доход государства, так как экс-глава организации «Газпром энерго» Алексей Митюшков, которого связывают с вышеуказанными обществами с ограниченной ответственностью, покинул Россию и получил гражданство Литвы. Следовательно, сделки компаний требовали разрешения правительственной комиссии.

Отметим, что ООО «Ленэкспо» является собственником комплекса «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., д. 103. На текущий момент суд наложил арест на все паи под доверительным управлением «УК “Меркури Кэпитал Траст”» и ввел запрет на совершение действий по распоряжению имуществом.

Арест не исключает возможности пользования объектами. «Ленэкспо» в 2024 году получило чистую прибыль в размере 1,5 млрд рублей за счет сдачи недвижимости в аренду.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Почта России» выставила на торги старинный пакгауз Варшавского вокзала. Начальная цена лота за здание площадью 2,8 тыс. кв.м. и земельный участок площадью около 4,5 тыс. кв.м. составляет около 120 млн рублей.

Андрей Маркелов