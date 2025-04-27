Число погибших при взрыве в порту Ирана выросло до 36 человек
Число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе (провинция Хормозган) увеличилось до 36. Количество пострадавших при взрыве превысило 1200 человек. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на Минздрав Ирана.
Взрыв произошел вчера, 26 апреля. Звук был слышен в том числе на острове Кешм, который находится в 26 км от места взрыва. Шахид-Раджаи — крупнейший порт Ирана, через который проходит большинство транзитных грузов. После взрыва он приостановил работу. Причина взрыва официально не называлась. По данным СМИ, это могло произойти из-за перхлората натрия, который используется в твердом ракетном топливе. Также высказывалась версия о неправильном хранении вещества.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом. Он также заявил, что РФ готова помочь с устранением последствий. Президент поручил МЧС направить в исламскую республику три борта.
Подробнее об инциденте — в материале «Иранский порт разрушен грузом».