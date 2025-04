Россия направит в Иран два самолета МЧС для тушения пожара в порту

Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента распорядился направить в Иран два борта. Специалисты помогут тушить пожар в порту Шахид-Раджаи. Вчера, 26 апреля, на его территории произошел взрыв.

Речь идет о самолетах амфибия Бе-200ЧС и Ил-76, говорится в сообщении.

«Желаем нашим спасателям вместе с иранскими коллегами обуздать пламя и спасти этот стратегически важный для экономики Ирана порт и человеческие жизни»,— заявили в посольстве России в Иране.

По последним данным, в результате взрыва погибли 28 человек. Еще 1205 пострадали. Из них 972 уже были выписаны из больниц. Представитель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи заявил в соцсети Х, что причиной взрыва не были какие-либо материалы военного назначения. Власти не уточняли, что именно его спровоцировало. Губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре в связи с инцидентом.

Ранее The New York Times сообщала, что взрыв мог произойти из-за перхлората натрия, используемого в твердом ракетном топливе. Associated Press писала, что причиной взрыва стало неправильное хранение вещества.