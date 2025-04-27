Путин: Россия готова помочь с устранением последствий взрыва в Иране

Президент России Владимир Путин выразил верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану соболезнования в связи с жертвами и разрушениями при взрыве в порту Шахид-Раджаи. Россия готова оказать помощь в ликвидации последствий, добавил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— говорится в заявлении (цитата по сайту Кремля).

Взрыв произошел вчера, 26 апреля. В результате погибли 25 человек и 1139 пострадали. Причина взрыва официально не называлась. По последним данным, пожар в порту локализован на 80%. Губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре.