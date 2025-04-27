Иранский порт разрушен грузом

В субботу, 26 апреля, в крупнейшем контейнерном порту Ирана Шахид-Раджаи произошел мощный взрыв, который унес жизни не менее 30 человек, более 1,1 тыс. пострадали. Предварительная версия — взрыв химикатов из-за неправильного хранения. Версию вмешательства извне власти страны отвергли и объявили о начале расследования инцидента. Примечательно, что рядом с портом Шахид-Раджаи расположены объекты, находящиеся под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Аналитики не исключают, что сдетонировавшие химикаты могли предназначаться для военных нужд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели на месте взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters Спасатели на месте взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 км от города Бендер-Аббас на берегу Ормузского пролива, произошел днем 26 апреля. На кадрах с места события видно, что в воздух поднялось большое грибообразное облако. Взрывная волна была настолько сильной, что ощущалась в радиусе 50 км. Портовая инфраструктура и близлежащие здания были буквально стерты с лица земли, в домах по всему городу и в его окрестностях выбило окна. Этот инцидент стал самым разрушительным техногенным взрывом после катастрофы в порту Бейрута в 2020 году. Тогда из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры погибли 218 человек, более 7 тыс. пострадали. Взрывная волна лишила жилья 300 тыс. человек, общий ущерб составил $15 млрд.

По последним данным, в результате взрыва в порту Ирана погибло не менее 30 человек (еще 6 числятся пропавшими без вести), более 1,1 тыс. пострадали.

Впрочем, число пострадавших растет с каждым часом, люди по всей стране выстроились в очередь на сдачу крови. Спасательные работы продолжаются, под завалами находятся пострадавшие.

Взрыв произошел на фоне возобновления переговоров Ирана и США по ядерной сделке, третий раунд которых состоялся 26 апреля в Омане. Официальный Тегеран отверг версию теракта и опроверг слухи о причастности к инциденту Израиля. В самом Израиле также заявили о своей невиновности. Спекуляции об обратном появились из-за негативной позиции израильской стороны относительно американо-иранского диалога и возможной сделки по иранской ядерной программе, а также инцидента 2020 года, когда на порт Шахид-Раджаи была совершена кибератака. Тогда власти Ирана возложили ответственность за нее на Израиль.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и поручил начать всестороннее расследование инцидента. Он направил на место взрыва министра внутренних дел страны Эскандара Момени для координации спасательных работ. Позднее представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари сообщил, что взрыв произошел в контейнерном терминале. Вероятно, его причиной стало несоблюдение условий хранения химикатов, однако точные выводы будут сделаны по завершении расследования.

Порт Шахид-Раджаи находится вблизи объектов КСИР и играет важную роль в организации военно-морских операций Ирана.

Так, в непосредственной близости от порта находится база ВМС КСИР, которые отвечают за охрану иранских территориальных вод в Персидском заливе и Ормузском проливе. База включает в себя причалы, ремонтные мастерские и склады. Еще одним стратегическим объектом является Судостроительный и портовый промышленный комплекс Ирана, где осуществляются строительство и ремонт судов и портовой инфраструктуры. Хотя комплекс официально относится к гражданским объектам, КСИР активно использует его в собственных целях.

На фоне такого соседства аналитики подозревают, что хранящиеся в порту Шахид-Раджаи химикаты могли предназначаться для военных нужд КСИР. Предположительно в контейнерном терминале могли сдетонировать грузы с перхлоратом аммония или перхлоратом натрия. Оба вещества используются для производства ракетного топлива. В марте сообщалось о крупной партии перхлората аммония из Китая. Тогда частная охранная компания Ambrey заявляла, что груз предназначался для пополнения запасов ракетного топлива Ирана после недавних военных действий.

Представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талаи-Ник опроверг информацию о том, что в порту хранились военные грузы или компоненты для производства ракетного топлива.

«Никакие импортные или экспортные партии топлива или материалов военного назначения не находились и не находятся на территории порта»,— процитировало его агентство Assosiated Press.

Многие мировые лидеры, в том числе президент Владимир Путин, выразили соболезнование руководству Ирана. А посольство РФ в Тегеране сообщило, что Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва.

Вероника Вишнякова