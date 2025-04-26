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Папу римского Франциска похоронили в Риме

Гроб с телом папы римского Франциска положили в могилу в церкви Санта-Мария Маджоре, передает Reuters.

Могила представляет собой мраморную плиту с надписью «Франциск». В церемонии похорон папы римского Франциска в Ватикане приняли участие около 200 тыс. человек. Еще почти 50 тыс. человек собрались на площади Святого Петра.

Чем запомнился папа римский Франциск

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Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Прощание с ним проходило на протяжении трех дней, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. В своем завещании понтифик попросил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений. На церемонию похорон приехали 160 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. Среди гостей — президент США Дональд Трамп с женой Меланией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».

Фотогалерея

Похороны папы Франциска

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Евангелие на гробу с телом понтифика

Евангелие на гробу с телом понтифика

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Фото: Gregorio Borgia / AP

Священнослужители на похоронной мессе

Священнослужители на похоронной мессе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Claudia Greco / Reuters

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Верующие на прощальной мессе

Верующие на прощальной мессе

Фото: Emilio Morenatti / AP

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Евангелие на гробу с телом понтифика

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Фото: Gregorio Borgia / AP

Священнослужители на похоронной мессе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Claudia Greco / Reuters

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Верующие на прощальной мессе

Фото: Emilio Morenatti / AP

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