Папу римского Франциска похоронили в Риме

Гроб с телом папы римского Франциска положили в могилу в церкви Санта-Мария Маджоре, передает Reuters.

Могила представляет собой мраморную плиту с надписью «Франциск». В церемонии похорон папы римского Франциска в Ватикане приняли участие около 200 тыс. человек. Еще почти 50 тыс. человек собрались на площади Святого Петра.

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Прощание с ним проходило на протяжении трех дней, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. В своем завещании понтифик попросил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений. На церемонию похорон приехали 160 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. Среди гостей — президент США Дональд Трамп с женой Меланией.

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