В Ватикане начались похороны папы римского Франциска

На площади Святого Петра в Риме проходит церемония похорон папы римского Франциска. Церемония началась с отпевания папы, затем запечатанный гроб с его телом перевезут в церковь Санта-Мария Маджоре для захоронения.

В церемонии принимают участие более 160 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. В числе гостей — президент США Дональд Трамп с женой Меланией, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Аргентины Хавьер Милей. От России приехала министр культуры Ольга Любимова, от РПЦ — глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Удовенко).

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Прощание с ним проходило на протяжении трех дней, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. В своем завещании понтифик попросил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений, избрав местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария Маджоре.

Подробности — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».