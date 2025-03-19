Путин: армия России завершает разгром противника в курском приграничье

Вооруженные силы России завершают разгром ВСУ в приграничных районах Курской области, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Президент поручил установить и наказать всех, кто совершил преступления против мирного населения.

«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций, и завершают разгром группировки войск противника в Курской области»,— сказал господин Путин.

Он напомнил, что по закону РФ все военнослужащие Украины и иностранные наемники, которые находились на российской территории и совершили преступления против мирных граждан, квалифицируются как террористы. «Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание»,— отметил президент.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. 12 марта 2025-го начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что 86% захваченной территории области освобождено. Он заверил президента, что задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки. 17 марта командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ удерживают только три населенных пункта.

О ситуации в области — в материале «Ъ» «Александр Хинштейн разменял первую сотню».