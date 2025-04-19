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Российские войска освободили населенный пункт Олешня в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Олешня в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Согласно сводке оборонного ведомства, также нанесено поражение формированиям ВСУ в районе населенного пункта Горналь.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В середине марта 2025-го начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что освобождено 86% захваченной территории региона. 1 июля власти разработают программу восстановления Курской области.

О жизни под оккупацией в Курской области — в репортаже «Ъ» «Возвращенные».

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