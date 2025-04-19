Герасимов: 99,5% территорий Курской области освобождены

Российские войска освободили 99,5% территорий Курской области от ВСУ. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Основная часть территорий области, где было вторжение, сейчас освобождена. Это 1260 кв. км., 99,5%. Продолжается зачистка от ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области»,— сказал начальник Генштаба ВС РФ.

Также из доклада господина Герасимова следует, что все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях. По его словам попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были предотвращены.

Ранее сегодня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения региона все ближе. Знаковым событием, по его мнению, стало освобождение Олешни, о котором стало известно чуть раньше.