«Я подумал, что солнце взорвалось»

В Киржачском районе Владимирской области начали работать выездные комиссии: они оценивают ущерб от масштабного взрыва в воинской части. Большинство из эвакуированных из зоны ЧС уже вернулись в свои дома, но волонтеры продолжают работу: они передают нуждающимся продукты, одежду и предметы гигиены. Корреспондент “Ъ” Полина Мотызлевская поговорила с волонтерами и жителями района о том, с чем им пришлось столкнуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия попадания снарядов в жилой дом в поселке Першино

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Последствия попадания снарядов в жилой дом в поселке Першино

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Это был ужас, девочки. Это был ужас,— всхлипывая, жаловалась Людмила Игоревна сотрудницам волонтерского штаба. Пожилая женщина пришла за вещами первой необходимости — бельем и средствами гигиены. Но оказалось, что ей прежде всего нужно выговориться. И в штабе ее внимательно слушали.

— Я прям с Барсово, да. Страшно — не то слово, как страшно,— рассказывала она, промакивая глаза платочком.— Мы, можно сказать, были в самом эпицентре. Еле уцелели. Все стекла на нас летели, форточка вылетела… Вся рассада слетела в комнату с подоконника. Такая красивая рассада была, девочки...

Она приложила платочек к уголкам глаз и горько зарыдала.

Днем 22 апреля в воинской части, расположенной в Киржачском районе Владимирской области, произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов. МЧС и муниципальные власти провели эвакуацию из поселков в радиусе 5 км от воинской части: Барсово, Мирный, Першино, Храпки, Дубки и Грибаново. В них проживало около 2 тыс. человек. В Киржачском районе организовали ПВР на базе пяти школ и двух домов культуры. По данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, там приняли около 500 человек, остальные разместились у родственников.

Волонтерский штаб, куда пришла Людмила Игоревна, был организован ночью 23 апреля в районном доме культуры. К тому времени взрывы затихли, и большинству эвакуированных разрешили вернуться домой. Но у штаба оставалось много работы. 24 апреля волонтеры распределяли гуманитарную помощь и грузили ее в машины для адресной отправки в пострадавшие населенные пункты. Параллельно они помогали жителям все еще закрытых поселков.

— Так, девочки, а что нам нужно-то? — советовалась с подругами пожилая женщина, неуверенно разглядывая стол с гуманитарной помощью.

— Девчонки, давайте я сейчас вам все положу! — бодро позвала их молодая волонтерка.— Вот, смотрите, тут зубная паста, щетки, вот мыло, полотенчики, трусики. Чего вам дать?

Еще не договорив, она быстро собрала все необходимое в пакет.

— Мне бы вот сюда что-то, а то холодно очень,— сказала женщина, показывая на плечи. Девушка кивнула и пошла искать для нее «теплую верхушку».

Людмила Игоревна наблюдала за волонтерами, теребя в руках целлофановый пакетик. Ее очень растрогало, что так много незнакомых людей оказались готовы помочь ей и другим жителям Барсово. Всхлипывая и вздыхая, она благодарила всех в штабе. Потом снова начинала рассказывать им свою историю, а когда доходила до момента со взрывами — опускала голову и прижимала ладони к лицу. В какой-то момент она упомянула, что ночевать пришлось в пустующей квартире дальних родственников, без нормальной мебели и коммуникаций. Услышав это, волонтеры предложили ей пожить в санатории «Сосновый Бор» в районе Покрова — и тут же отвезли ее туда. Прощаясь, женщина растроганно плакала.

По оценкам волонтеров, на 24 апреля в санатории оставалось около 30 эвакуированных. «Утром была у них, мы привезли чистое белье, одежду. Они там помылись, поели,— рассказала корреспонденту “Ъ” районный депутат Ольга Сурнина.— Сейчас они отошли от шока, все в хорошем настроении. Девочки уже косметику просят привезти, красивыми хотят быть. Пинцетик просят, бровки пощипать».

Волонтеры признавались, что с момента открытия штаба работают почти без сна и обеда. «Не спят уже несколько суток. Быстренько кофеечку попили — и обратно»,— жалела их сотрудница районной администрации Лариса Винокурова. По ее словам, первый гуманитарный груз привезли почти одновременно с открытием штаба — рано утром 23 апреля молодая пара из Московской области приехала на машине, нагруженной предметами гигиены, одноразовой посудой и матрасами. Потом подтянулись местные жители: одни приносили еду и одежду, другие предлагали помощь с погрузкой-разгрузкой машин. «Мы не делали никаких сборов — все отзывались сами, предприятия и обычные жители привозили кто что может,— говорила госпожа Винокурова.— Все включились в работу, сотрудники администрации не покинули рабочие места».

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Координатором волонтерского штаба стала руководитель дома культуры Ольга Токарева. «Мы, работники культуры, привыкли быть как кулачок. Иначе у нас не получается,— смущенно улыбалась она.— Сейчас не хватает теплой одежды, подушек, одеял и постельного белья. Люди от шока отошли и уже думают, как и где будут спать». Рядом не прекращались диалоги волонтеров:

— Там коробка тушенки пришла, куда ее?

— Вон там подходят — берут кому надо.

Через дорогу от волонтерского штаба находится школа. В первый день ЧП там наскоро оборудовали ПВР. Теперь из здания выносят матрасы и одеяла — постояльцев не осталось. «Когда ночью объявили, что можно возвращаться, то люди прямо пешком побежали,— рассказала Лариса Винокурова.— Сами понимаете, домой-то хочется. У многих там животные некормленые. И вообще, люди переживают — что с домами стало? Сейчас комиссия выехала туда, определяют, у кого какие повреждения».

Действительно, в поселке Першино корреспондент “Ъ” встретила членов комиссии. Они вместе с сотрудниками МЧС рассматривали частный кирпичный дом. Снаряд пробил летний навес и влетел в стену, полностью ее разрушив. С улицы видно, что это была спальная комната. Теперь кровать и шкаф поломаны и усыпаны битым кирпичом. Дорогой плазменный телевизор восстановлению не подлежит: обломки стены расколошматили экран. «Если бы мы тут были, нас бы уже не было…» — потрясенно качал головой хозяин дома Александр Иванович. К счастью, он после первых же взрывов решил увезти семью из поселка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой дом в Першино после попадания снарядов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Жилой дом в Першино после попадания снарядов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Зафиксировав разрушения в Першино, комиссия отправилась в соседнюю деревню Грибаново. В доме Галины Николаевны снаряд пролетел через террасу и взорвался в кухне, повредив все коммуникации. Дома никого не было — женщину и ее супруга эвакуировали сотрудники МЧС. «Двадцать лет мы этот дом строили,— плача, рассказывала женщина.— Только недавно газ провели, стали жить нормально наконец… Вы не представляете, какой ужас был, когда все это взрывалось. Летело и падало везде. Добралась до нас война!»

Жители района уверены, что ЧП устроили украинские диверсанты или беспилотники. Однако Минобороны РФ утверждает, что все дело в «нарушении требований безопасности при работах со взрывчатыми материалами». А губернатор Александр Авдеев сообщал, что причиной стала «нештатная ситуация».

— Записывай этот дом в первую очередь! Здесь очень сильные повреждения! Прям в первую очередь,— крикнула из кухни сотрудница комиссии. Ее коллега тем временем подбадривала хозяйку: «Не плачьте, не плачьте. Главное, что все живы». «Не переживай, мать, все восстановим…» — утешал ее муж. Но Галина Николаевна не могла сдерживать эмоции. «Я теперь так сочувствую Белгороду и Курску. Я смотрела эти передачи и думала: господи, как мне их жалко. А сейчас я сама прошла через тот же ад»,— всхлипывала она.

24 апреля глава Киржачского района Елена Карпова сообщила, что жители населенных пунктов в границах ЧС (поселки Барсово, Мирный, Першино; деревни Храпки, Грибаново, Дубки, Дворищи, Илейкино; почтовое отделение Дубки; участок Мележи; СНТ «Звездный» и «Лужки») получат по 10 тыс. руб. Жители, чье имущество пострадало в результате ЧС, должны обратиться в районную администрацию. Им будут выплачены компенсации (конкретные суммы власти региона не назвали). Тех жителей, чьи дома отметила выездная комиссия, будут вызывать в администрацию для подписания необходимых документов на выплаты.

На Полевой улице повреждены сразу несколько домов: 11-й, 12-й и 14-й. Члены комиссии долго осматривали их — и предположили, что все три дома повредил один боеприпас.

— Две стенки фундамента он снес — спереди и сзади, а потом еще в огород пролетел…

— Ты еще терраску там не видел!

— Как же он так смог пролететь? Он один на всю деревню, что ли?

Все нервно рассмеялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Киржачского района у пункта временного размещения

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Жители Киржачского района у пункта временного размещения

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рядом пололи огород две пожилые женщины. Валентина Сергеевна рассказала корреспонденту “Ъ”, что отказалась от эвакуации и все время ЧП просидела в своем доме, «уповая на Божью волю».

— Страшно было! Думала, буду жива аль не буду,— вспоминала она.

— Бог тебя миловал! Смотри вон, как Бузенковым дом прочесало! — восклицала ее подруга Валентина Николаевна, показывая на соседнее строение. Там боеприпас заметно повредил крыльцо и крышу.

— Может, и миловал, я ж молитвы читала…

— Представляете, она всю эту страшную ночь просидела на стульчике в кабинке для мытья. Молилась там перед иконами,— объяснила Валентина Николаевна.

— Ага… Мне Светка говорила молитвы читать, но подальше от окон,— смеясь, добавила старушка.

Члены комиссии уехали, а жители деревни собрались обсудить, какие у кого разрушения. Валентина Николаевна уверяла всех, что ее дом уберег большой деревянный крест — он был поставлен прямо возле ее участка настоятелем церкви в Барсово отцом Николаем. Считается, что на этом месте несколько столетий назад стояла старинная часовня, основанная Сергием Радонежским.

— Отец Николай тоже ездил сюда, помогал людей вывозить… Он у нас хороший,— говорила Валентина Николаевна.

— Этот Коля? На черта похож! Какой из него святой? Святоша, на хрен! — ворчливо отвечал ее сосед.

— А чего он? — удивилась женщина.— Очень хороший отец Николай!

— Да я его знаю уже лет сорок, наверное. Он где только не был — и в сельсовете, и в секретариате райкома,— возмутился мужчина.— О-о-ой, этот Коля! Пока в райкоме был — луг успел выкупить. И со всех, кто косит, плату сдирал. Тьфу! А потом юбку одел и, зараза, ходит в юбке. Это что ж такое?

— Да вы чего?! — не верила Валентина Николаевна.— Он хороший, он всегда тут молебен проводит. Всегда после службы пройдет, дома окропит…

Впрочем, позже выяснилось, что речь идет о разных отцах Николаях.

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В Киржаче работники привокзальных кафе и магазинов наблюдали за вертолетами МЧС в небе и колоннами пожарной спецтехники, проезжающими в сторону выезда из города. А на самом вокзале две пожилые женщины горячо обсуждали с кассиршей реакцию своих мужей на взрывы. «Ой, мужчины, они же такие… Как узнали новость — так перед телевизором засели или в интернетах,— смеялась одна.— Мы и сами испугались, хотя и далеко живем. Нам все звонят, спрашивают, живы мы иль не живы. А мы отвечаем: "Живы-живы, только занавески колышутся"».

Даже местный водитель хотел выговориться. В момент первого взрыва он проезжал неподалеку от Барсово — и ему удалось вывезти из опасной зоны несколько человек. А после эвакуации, говорит он, многие экстренно уезжали в другие города на такси. «Там такие сыпались точки назначения, вы не представляете,— удивлялся он.— Не только Владимир, Орехово или Ногинск — некоторые хотели в Самару, Рязань, Ярославль». А потом он признался, что и сам сильно перепугался, увидев яркую вспышку: «Я подумал, что солнце взорвалось».

Полина Мотызлевская