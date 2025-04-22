Владимирский губернатор сообщил о взрыве в Киржачском районе

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы, добавил он и пообещал позже сообщить подробную информацию. На территории района объявлен режим ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Авдеев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Авдеев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владимирский телеканал «Зебра ТВ» со ссылкой на жителей Киржачского района сообщил, что в районе поселка Барсово слышны взрывы и видно сильное задымление. Телеканал со ссылкой на источники пишет, что из поселка проводится эвакуация.

По данным Telegram-канала Baza, эвакуация проводится из поселков Барсово, Мирный, Дубки, садового некоммерческого товарищества «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново. «Задействованы все силы оперативного реагирования,— сообщила глава Киржачского района Елена Карпова.— До выяснения всех обстоятельств просьба сохранять спокойствие».

Позднее на территории Киржачского района объявлен режим ЧС.