Попавшим в зону ЧС в Киржачском районе выплатят по 10 тыс. рублей

Во Владимирской области начали принимать заявления на разовую финансовую помощь от жителей Киржачского района, где произошли взрывы боеприпасов. Сумма выплаты составит 10 тыс. руб., сообщила администрация. В районе действует режим ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выплаты положены жителям населенных пунктов Барсово, Мирный, Першино, Храпки, Грибаново, Дубки, участок Мележи, Дворищи, Илейкино, СНТ «Звездный» и СНТ «Лужки». Заявления принимаются до 22 мая включительно.

В населенном пункте Барсово, где зафиксированы наиболее сильные разрушения, администрация Киржачского района вместе с военными создадут спецбригады. Они займутся восстановлением домов.

Происшествие случилось 22 апреля. Около поселка Барсово начались взрывы боеприпасов на складе в воинской части, в результате пострадали четыре человека. Трое из них военные, один — гражданский. 495 жителей находятся в пунктах временного размещения. Причиной взрывов Минобороны назвало нарушения требований безопасности.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Киржач под обстрелом».

Екатерина Отрашкевич