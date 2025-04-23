Небоевой ущерб

Оперативный штаб Владимирской области установил режим ЧС муниципального характера из-за взрывов на военных складах. Чрезвычайная ситуация коснулась десятка населенных пунктов в Киржачском районе. Жертв удалось избежать, но четыре человека пострадали. При этом губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что боеприпасы продолжают детонировать и возвращать эвакуированных жителей преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Владимирской области Александр Авдеев (справа)

Фото: Telegram-канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева Губернатор Владимирской области Александр Авдеев (справа)

Фото: Telegram-канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева

Взрывы на складах боеприпасов начались 22 апреля. Минобороны сообщило, что ЧП произошло «из-за нарушения требований безопасности» и вспыхнувшего пожара. В результате СКР и оборонное ведомство сообщили о начале проверок по факту происшествия.

Утром и днем 23 апреля во Владимирской области прошли совещания оперштаба. Губернатор Александр Авдеев заявил, что детонации на складах постепенно завершаются, однако нужна оценка последствий и проведение обследований. Динамика, по его словам, хорошая.

В то же время из 12 дачных поселков и семи населенных пунктов эвакуировали местных жителей. В районе отменили работу образовательных учреждений и ряда предприятий. Перекрыты дороги от города Киржач до деревень Дубки и Илейкино, между деревнями Песьяне и Аленино. Также в 37 населенных пунктах перекрыли газ, из нескольких котельных Киржачского района отключили подачу горячей воды, а для потребителей, соответственно, отопление. Всего отключения затронули 12 соцобъектов и более чем 12,3 тыс. жителей.

Позже оперштаб определил границы действия режима ЧС. В зону вошли:

Поселки Барсово, Мирный и Першино;

Деревни Храпки, Грибаново, Дубки, Дворищи и Илейкино;

СНТ «Звездный» и «Лужки»;

Почтовое отделение Дубки.

Больше всего пострадало Барсово. Губернатор поручил администрации Киржачского района вместе с военными создать бригады, которые займутся восстановлением в поселке домов. В других населенных пунктах в основном выбило стекла. Незначительные повреждения получило неназванное производственное предприятие. Администрация района в то же время сообщила о возгораниях в некоторых поселениях. По заявкам жителей выезжают взрывотехники для проверки взрывоопасных предметов. В зоне ЧС действуют 200 сотрудников оперативных служб и 41 единица техники.

По данным экстренных служб, всего было эвакуировано почти 3,4 тыс. человек.

Господин Авдеев заявил о 495 жителях, включая 13 детей, размещенных в ПВР. МЧС сообщило о 533 гражданах. В Киржаче начал работать волонтерский штаб, поступили первые партии гуманитарной помощи. С гражданами работают психологи МЧС.

Погибших в результате инцидента нет, но четыре человека пострадали. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что боеприпасы продолжают детонировать и говорить о возвращении эвакуированных жителей преждевременно.

Никита Черненко