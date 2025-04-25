Жителям поселков и деревень вокруг Барсова разрешили вернуться домой

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что жители большинства эвакуированных деревень и поселков Киржачского района возвращаются в свои дома. Режим ЧС после взрывов на складе с боеприпасами продолжает действовать только в поселке Барсово.

«Население всех деревень и поселков, кроме Барсово, а также дачники могут возвращаться в свои дома. Такое решение принял оперативный штаб»,— написал Александр Авдеев в Telegram. Режим эвакуации также сохраняется в воинской части, которая находится в зоне ЧС.

Администрация Киржачского района сообщила, что с 17:00 мск режим ЧС отменен в населенных пунктах Мирный, Першино, Храпки, Грибаново, Дубки , Мележи, Дворищи, Илейкино, а также СНТ «Звездный» и «Лужки». Возобновлено движение на дороге 17К-8.

Детонация боеприпасов в воинской части вблизи Барсово началась 22 апреля. Детонация боеприпасов, как сообщили в Минобороны, началась из-за нарушения требований безопасности. Оперативные службы эвакуировали почти 3,4 тыс. человек. По официальным данным, пострадали трое военнослужащих и один гражданский.

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