Почти 3,4 тыс. человек эвакуированы из-за детонации боеприпасов под Киржачом

Почти 3,4 тыс. человек, в том числе 658 детей, эвакуировали из семи населенных пунктов Киржачского района после детонации боеприпасов в воинской части, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. По его словам, к эвакуации людей привлекли 26 автобусов. В трех пунктах временного размещения в Киржаче находится 351 человек, в том числе 15 детей, добавил он. МЧС ранее сообщало о 533 жителях, размещенных в двух ПВР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Никонов / РИА Новости Фото: Владимир Никонов / РИА Новости

Взрыв в воинской части в районе населенного пункта Барсово произошел днем 22 апреля. Из-за детонации боеприпасов, по данным местных властей, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. На территории Киржачского района объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из населенных пунктов в радиусе 5 км от части — Мирный, Дубки, СНТ «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново — провели эвакуацию.

Изначально ПВР организовали на базе двух школ в Киржаче. Там с эвакуированными работали медики и психологи. Вечером 22 апреля губернатор Александр Авдеев говорил, что в пунктах находятся 450 человек. Он отмечал, что некоторых из ПВР уже забирают родственники. Утром 23 апреля губернатор сообщал, что в трех ПВР в Киржачском районе и одном ПВР в Александровском находятся 495 человек, в том числе 13 детей.

О произошедшем — в материале «Ъ» «Киржач под обстрелом».

Полина Мотызлевская