В 11 населенных пунктах Владимирской области отменили режим ЧС

В 11 населенных пунктах Киржачского района Владимирской области, где 22 апреля из-за ЧП начали детонировать боеприпасы, отменили режим чрезвычайной ситуации. Этот режим продолжает действовать только в поселке Барсово, который находится ближе всего к военному арсеналу.

Режим чрезвычайной ситуации, согласно сообщению администрации Киржачского района, отменен в поселках Дубки, Мирный, Першино, Храпки, деревнях Грибаново, Дубки, Дворищи, Илейкино, участке Мележи, СНТ «Звездный» и «Лужки».

Ограничения отменены с 17:00 мск сегодняшнего дня. Разрешено движение по автодороге 17К-8 на всем протяжении от Киржача до пересечения с автотрассой А-108, отмечается в сообщении администрации.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Киржач под обстрелом».

Екатерина Отрашкевич