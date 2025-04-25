Мишустин поручил ФАС следить за ценами на ж/д и авиабилеты в сезон отпусков

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от Федеральной антимонопольной службы контролировать цены на ж/д и авиабилеты в предстоящий туристический сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Главное — результат, чтобы у людей была возможность за разумные средства приобрести железнодорожный билет или авиабилет и отдохнуть»,— сказал господин Мишустин главе ФАС Максиму Шаскольскому (цитата по сайту правительства).

В марте ФАС по поручению правительства разработала проект введения скидок для детей 10–18 лет в поездах дальнего следования. В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил урегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» в том же месяце ввели скидки для детей на перелеты по России.

Российские авиакомпании зафиксировали рост спроса на перелеты бизнес-классом в первом квартале 2025 года. Основные клиенты — сотрудники нефтегазового сектора, банков и юркомпаний, а также премиальные туристы. Средняя стоимость билета в одну сторону составила 71,5 тыс. руб., что на 4% дешевле 2024 года, но на 29% выше допандемийного уровня.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бизнес-класс пристегнул ремни».