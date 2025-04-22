Спрос на авиабилеты бизнес-класса в России вырос на 12%

Российские авиакомпании зафиксировали рост спроса на перелеты бизнес-классом в первом квартале 2025 года. Основные клиенты — сотрудники нефтегазового сектора, банков и юркомпаний, а также премиальные туристы.

По данным компании делового туризма «Аэроклуб», спрос на бизнес-класс вырос на 12% по сравнению с первым кварталом 2024 года. В общем объеме всех корпоративных перевозок его доля достигла 4% против традиционных 3%. Основная доля авиабилетов оформлялась на рейсы «Аэрофлота» — 84% всех корпоративных перелетов, доля S7 — 12%, Utair — 2%.

Средняя стоимость билета в одну сторону составила 71,5 тыс. руб., что на 4% дешевле 2024 года, но на 29% выше допандемийного уровня. В OneTwoTrip зафиксировали удвоение доли бизнес-класса на внутренних рейсах — до 1,3%.

Эксперты связывают тренд с восстановлением деловых поездок по РФ. Однако доля бизнес-класса в общем пассажиропотоке остается ниже 3%, приближаясь к докризисным показателям. При этом этот показатель, по их оценкам, планомерно снижался с 2010-х годов по мере роста перевозок в экономклассе.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бизнес-класс пристегнул ремни».