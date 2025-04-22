Бизнес-класс пристегнул ремни

Российские авиакомпании фиксируют рост спроса на перелеты бизнес-классом, выяснил “Ъ”. Чаще такие билеты выбирают премиальные туристы и корпоративные клиенты: нефтяники, сотрудники ТЭК и банков, юристы и финансисты. Агрегаторы отмечают рост прямых перелетов бизнес-классом в Китай и транзитных — в США и Гонконг. Доля бизнес-сегмента последние десять лет снижается и сейчас, по оценке экспертов, составляет менее 3% от общего пассажиропотока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” авиакомпании и билетные агрегаторы зафиксировали рост перелетов бизнес-классом по итогам первого квартала 2025 года в годовом выражении. При этом у «Аэрофлота» доля билетов бизнес-класса в общем объеме продаж остается на уровне 2024 года — в пределах 3%. Но общее количество пассажиров бизнес-класса выросло за счет увеличения ресурса кресел. В первом квартале 2025 года рост кресельного предложения в бизнес-классе составил 2% на внутренних маршрутах и 6% — на зарубежных, сообщили в «Аэрофлоте». Загрузка кресел салона на зарубежных направлениях, добавили там, превышает показатель на рейсах по РФ на 2–3%.

Не раскрывая цифры, о росте спроса на деловые поездки сообщили и в S7, где прогнозируют рост перелетов бизнес-классом в 2025 году как на внутренних, так и зарубежных направлениях. При этом на международных линиях у перевозчика бизнес-класс более востребован и чаще приобретается частными путешественниками. В октябре 2024 года в компании провели перекомпоновку магистральных самолетов, добавив кресла бизнес-класса туда, где ранее был исключительно эконом-сегмент.

В «Уральских авиалиниях» доля продаж за первый квартал выросла на 0,1% год к году (до 0,37% от общего объема), большая часть из них — на внутренних линиях. Чаще билеты приобретают в частном порядке, уточнили в компании, однако «многие организации не являются корпоративными клиентами, но билеты покупают именно в рабочих целях». Там сообщили, что стоимость билетов в бизнес-классе выросла на 17%, что обусловлено ростом расходов. Средняя стоимость перелета бизнес-классом у «Аэрофлота» выросла на 1% на рейсах по РФ и на 2,5% — в другие страны.

Все авиакомпании, опрошенные “Ъ”, отмечают рост средней глубины бронирования в бизнес-классе.

У «Уральских авиалиний» она растет к праздничным датам и только на рейсах в Дубай и Стамбул. В S7 в целом говорят об увеличении глубины бронирования для всех сегментов. В «Аэрофлоте» сроки бронирований выросли: на внутренних воздушных линиях — на 12%, на международных — на 20%.

В Azur Air отмечают устойчивый спрос на перелеты в бизнес-классе и по туристическим направлениям. Там сообщили, что первыми среди российских авиакомпаний ввели в парк отдельный лайнер в бизнес-компоновке — Lujo Black Jet на 72 кресла. Зимой лайнер летает на Мальдивы, летом — в Бодрум, занятость кресел достигает почти 90%.

По данным компании делового туризма «Аэроклуб» (оценивают свою базу в 2 тыс. корпоративных клиентов), спрос на бизнес-класс вырос на 12% по сравнению с первым кварталом 2024 года. В общем объеме всех корпоративных перевозок его доля достигла 4% против традиционных 3%. Основная доля авиабилетов оформлялась на рейсы «Аэрофлота» — 84% всех корпоративных перелетов, доля S7 — 12%, Utair — 2%. Наибольший объем продаж пришелся на нефтегазовую и энергетическую отрасли — треть всех бронирований. Финансово-кредитные и страховые организации забронировали 10% авиабилетов. Также среди отраслей с наибольшей долей бизнес-класса — добывающая промышленность, консалтинг, юридические и финансовые компании. В компании подтверждают смещение в сторону раннего бронирования, что объясняют стремлением покупателей сэкономить на командировке. В первом квартале 2025 года 40% авиабилетов были выкуплены за две недели и более до даты вылета. Год назад на них приходилось 35%, а в 2019 году — лишь 29%.

Средняя стоимость авиабилета бизнес-класса составила 71,5 тыс. руб. за перелет в одну сторону, что, по данным «Аэроклуба», на 4% ниже, чем годом ранее, и на 29% выше «допандемийного» уровня.

В «Авиасейлс» зафиксировали рост бронирований в бизнес-классе на 29% по итогам 2024 года. В топ-5 зарубежных направлений сервиса попали Китай (18% от общего объема билетов бизнес-класса), Турция и ОАЭ (по 10%), а также Узбекистан и Таиланд (6% и 4%, соответственно). Средний чек перелета туда-обратно год к году вырос на 2,5%. В топ направлений, включающий в себя транзитные рейсы, вошли также Сингапур (7% от числа бронирований по всем классам), Гонконг (4,6%), Мальдивы (4%) и США (3,2%).

По данным OneTwoTrip за 2024 год, доля перелетов бизнес-классом по РФ составила 1,3% (в 2023-м — 0,7%), а за границу — 3,7% (было 2,9%). Средняя стоимость билета в одну сторону бизнес-классом до Москвы — 48 тыс. руб., как и в 2023-м, в Петербург — 42 тыс. руб. (рост на 5%), а в Сочи — 50 тыс. руб. (без изменений). Перелет в Ереван в 2024 году стоил около 68 тыс. руб. (минус 10% относительно 2023-го), в Баку — 70 тыс. руб., а в Стамбул — 115 тыс. руб. (без изменений).

С 2019 года доля бизнес-класса на внутреннем рынке практически не изменилась, отыграв пандемийное падение, но на международных — существенно сократилась, говорит старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

Совокупно по рынку доля бизнес-класса сегодня составляет менее 3% от общего количества пассажиров (111,7 млн по итогам 2024 года), полагает эксперт.

В 2010-х годах общий пассажиропоток быстро рос, поясняет он, за счет туристических перевозок в экономклассе, тогда как корпоративный сегмент — основной «поставщик клиентов» в бизнес-классе — если не стагнировал, то «рос куда менее потрясающими темпами». «В конце 2010-х годов продать 15% бизнес-класса можно было только на премиальных деловых, туристических или шопинговых европейских направлениях: в Париж, Милан, Мюнхен или Ниццу»,— говорит он.

После пандемии спрос на бизнес-класс сместился с международных на внутренние направления «как результат сжатия внешнеторговых контактов и вслед за частичной переориентацией премиального туризма на внутренний рынок». Кроме того, если до пандемии против российских компаний играли перевозчики со сравнительно скромным «евробизнесом», то сейчас на доступных иностранных направлениях много премиальных перевозчиков с сильным продуктом, в том числе Emirates, Qatar, Etihad, Turkish Airlines и Air Astana.

Доля российского бизнес-класса в целом сопоставима с европейским рынком авиаперевозок. Там трансформация рынка в сторону «категорического» преобладания экономкласса произошла на 10–15 лет раньше, чем в России, где процесс перехода начался с 2010-х годов, заключает эксперт.

Айгуль Абдуллина