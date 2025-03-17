В России введут постоянную скидку на проезд в поездах для детей 10–18 лет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению правительства разработала проекты приказов о госрегулировании тарифов на перевозку пассажиров до 18 лет. Предполагается введение скидки для детей 10–18 лет в поездах дальнего следования, сообщило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Скидка будет предоставляться пассажирам этой возрастной категории независимо от формы обучения при покупке билета в плацкартных и общих вагонах. При посадке нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность,— свидетельство о рождении или паспорт. ФАС рассчитывает, что нововведения помогут повысить мобильность детей и подростков внутри страны, а также поспособствуют поддержке семей.

Сейчас бесплатный проезд полагается детям до пяти лет, если они не занимают отдельное место. Для детей до десяти лет действует детский тариф, составляющий от 35% до 70% от стоимости взрослого билета.

В декабре 2024 года президент Владимир Путинпоручил урегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. Он сказал, что авиакомпании пользуются лазейками и не предоставляют им положенную скидку 50%. «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» в том же месяце ввели скидки для детей на перелеты по России. В январе Росавиация сообщила, что с конца декабря в России продали более 360 тыс. детских билетов со скидкой 50%.