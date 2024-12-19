Путин потребовал от авиакомпаний прекратить отказываться от льготных билетов

Президент Владимир Путин заявил о манипуляциях авиакомпаний с льготными тарифами. Многодетным семьям должны предоставлять скидку 50% от тарифа. Авиакомпании вводят свои льготные тарифы, которые уже не считаются стандартными и не предоставляют скидку в 50%.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее чем 14 января следующего года. Решим эту проблему»,— сказал господин Путин.

Вопрос господину Путину задала многодетная мать из Сургута Анна Шинкао. По ее словам, им нужно потратить 140–150 тыс. руб. на билеты только в одну сторону, чтобы полететь в отпуск.

О ситуации на авиационном рынке — в материале «Ъ» «Нелетная страховка».