Берлинский сенатор назвала Tesla «нацистским автомобилем»

Сенатор Берлина по социальным вопросам Кансель Кицильтепе (СДПГ) прокомментировала публикацию СМИ о падении прибыли Tesla на 71% в первом квартале 2025 года по сравнению с прошлым. Министр объяснила тенденцию политическим курсом автомобильной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannibal Hanschke / Reuters Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

«Кто хочет водить нацистскую машину? Производители электромобилей переживают бум продаж — за исключением Tesla»,— написала госпожа Кицильтепе в социальной сети X. В конце марта также отмечался всплеск нападений на объекты Tesla. Акты вандализма распространялись на витрины магазинов, зарядные станции и сами машины.

20 января, выступая на стадионе Capital One Arena по случаю инаугурации Дональда Трампа, Илон Маск дважды приложил руку к груди, а затем вскинул ее вверх, сказав: «Мое сердце с вами». Этот жест многие сравнили с нацистским приветствием. Обвинения в симпатии к крайне правому политическому курсу миллиардер назвал «кампанией грязных трюков».

Вскоре после этого инцидента Илон Маск обратился к сторонникам немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), призвав их не уделять так много внимания памяти о преступлениях нацизма. Стране следует, напротив, бороться за свое великое будущее, добавил господин Маск. Глава иерусалимского музея Холокоста Яд-Вашем Дани Даян назвал мнение миллиардера «ударом по жертвам» нацизма. По его словам, признание «темного прошлого» является важным элементом национального самосознания немцев.

О положении автомобильной компании — в материале «Ъ» «Tesla попала под удар».