Маск объяснил свой жест на инаугурации Трампа словами о «надоевшем Гитлере»

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал показанный им на инаугурации Дональда Трампа жест, который сравнили с нацистским приветствием. Прозвучавшие в адрес него обвинения в нацизме он посчитал «кампанией грязных трюков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angela Weiss / AFP Фото: Angela Weiss / AFP

«Честно говоря, им (демократам.— “Ъ”) нужны более эффективные грязные приемы. Их обвинения в духе "вы все Гитлеры" уже сильно надоели»,— написал господин Маск на своей странице в Х. К сообщению он прикрепил пост, опубликованный около трех лет назад, с обвинениями демократов. В нем он назвал их «партией ненависти и раздора». Еще тогда он сказал, что Демократическая партия начнет кампанию против него.

Выступая на стадионе Capital One Arena по случаю инаугурации Дональда Трампа, Илон Маск дважды приложил руку к груди, а затем вскинул ее вверх, сказав: «Мое сердце с вами». После этого бизнесмена раскритиковали общественные организации, политические противники нового президента США, а также пользователи соцсетей. Исполнительный директор поддерживающего жертв Холокоста фонда Blue Card Маша Перл назвала жест «нацистским приветствием» и напомнила, что в прошлом Илон Маск «участвовал в антисемитских инцидентах».

Подробнее об инаугурации — в материале «Ъ» «Трампическая сила».