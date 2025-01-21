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Коммерсантъ FM
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Маск объяснил свой жест на инаугурации Трампа словами о «надоевшем Гитлере»

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал показанный им на инаугурации Дональда Трампа жест, который сравнили с нацистским приветствием. Прозвучавшие в адрес него обвинения в нацизме он посчитал «кампанией грязных трюков».

Фото: Angela Weiss / AFP

Фото: Angela Weiss / AFP

«Честно говоря, им (демократам.— “Ъ”) нужны более эффективные грязные приемы. Их обвинения в духе "вы все Гитлеры" уже сильно надоели»,— написал господин Маск на своей странице в Х. К сообщению он прикрепил пост, опубликованный около трех лет назад, с обвинениями демократов. В нем он назвал их «партией ненависти и раздора». Еще тогда он сказал, что Демократическая партия начнет кампанию против него.

Выступая на стадионе Capital One Arena по случаю инаугурации Дональда Трампа, Илон Маск дважды приложил руку к груди, а затем вскинул ее вверх, сказав: «Мое сердце с вами». После этого бизнесмена раскритиковали общественные организации, политические противники нового президента США, а также пользователи соцсетей. Исполнительный директор поддерживающего жертв Холокоста фонда Blue Card Маша Перл назвала жест «нацистским приветствием» и напомнила, что в прошлом Илон Маск «участвовал в антисемитских инцидентах».

Подробнее об инаугурации — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

Фотогалерея

Инаугурация Дональда Трампа

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Вид на Капитолий на рассвете

Вид на Капитолий на рассвете

Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP

Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна

Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна

Фото: Carlos Barria / Reuters

Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии

Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией

Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс

Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP

Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия

Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна

Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна

Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна

Фото: Matt Rourke / AP

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома

Фото: AP / Evan Vucci

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters

43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора

43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дочь Дональда Трампа Иванка

Дочь Дональда Трампа Иванка

Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP

Мелания Трамп на инаугурации своего мужа

Мелания Трамп на инаугурации своего мужа

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия

Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Генеральный директор Apple Тим Кук

Генеральный директор Apple Тим Кук

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан

Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США

Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США

Фото: AP / Morry Gash, Pool

Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа

Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

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Вид на Капитолий на рассвете

Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP

Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна

Фото: Carlos Barria / Reuters

Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP

Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна

Фото: Matt Rourke / AP

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома

Фото: AP / Evan Vucci

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters

43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дочь Дональда Трампа Иванка

Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP

Мелания Трамп на инаугурации своего мужа

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Генеральный директор Apple Тим Кук

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США

Фото: AP / Morry Gash, Pool

Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

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