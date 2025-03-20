Tesla попала под удар

В сети распространили домашние адреса владельцев Tesla. Утечка произошла на фоне кампаний против Илона Маска. Угрозы начали поступать и владельцам электрокаров. За последние недели было зафиксировано более десяти актов вандализма в отношении объектов Tesla. Среди них витрины магазинов, зарядные станции и сами машины. Вчера стало известно об их массовом поджоге в Лас-Вегасе. Кто может стоять за акциями протеста и как реагируют владельцы электромобилей? Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Josh Edelson / AP Фото: Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal / AP Фото: Elijah Nouvelage / File Photo / Reuters Фото: Mike Stewart / AP Следующая фотография 1 / 4 Фото: Josh Edelson / AP Фото: Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal / AP Фото: Elijah Nouvelage / File Photo / Reuters Фото: Mike Stewart / AP

По данным CNN, более 50% американцев негативно оценивают влияние Маска на экономику США. Массовые сокращения госслужащих не поддержали даже некоторые его однопартийцы. Недовольство бизнесменом перекинулось и на владельцев электрокаров Tesla — появился сайт Dogequest, который публиковал данные автовладельцев, в том числе домашние адреса и номера телефонов. Под угрозой поджога неизвестные требовали подтвердить продажу Tesla. Сам Илон Маск назвал массовые атаки проявлением душевных болезней:

«Для меня стало настоящим шоком осознать, что существует такой уровень ненависти и насилия со стороны левых. Я думал, что демократы — это партия сочувствия, партия заботы. Но при этом они сжигают машины, поджигают автосалоны, стреляют по ним, разбивают Tesla. Tesla — это мирная компания, мы никогда не делали ничего вредного. Оказывается, когда у людей отбирают деньги, которые они получали мошенническим путем, они приходят в ярость, и, по сути, они хотят меня убить, потому что я останавливаю их мошенничество. Они хотят навредить Tesla, потому что мы прекращаем эти растраты и коррупцию в правительстве. Что ж, похоже, в мире есть плохие люди».

Несмотря ни на что, Дональд Трамп поддержал Маска. Он приобрел новый автомобиль Tesla и назвал протестные атаки «внутренним терроризмом». Преступниками грозит до 20 лет тюрьмы. Белый дом намерен наказать и тех, кто финансирует нападения. Впрочем, на данный момент невозможно судить о масштабе акций и источнике их финансирования, заявил старший агент ФБР Эванс Спенсер: «Происшествие произошло в центре кузовного ремонта Tesla в Лас-Вегасе. Расследование ведет и объединенная антитеррористическая группа ФБР. Особенно важно обозначить, что акты насилия, подобные этому, недопустимы вне зависимости от места их совершения. И в особенности для тех, кто может считать такие действия оправданными или даже достойными восхищения. Мы хотим дать понять, что это является федеральным преступлением. Мы будем вас преследовать, найдем и привлечем к ответственности по всей строгости закона».

В то же время некоторые владельцы Tesla удаляют с машин символику или клеят оправдательные стикеры с надписью «я просто хотел электромобиль, извините». А другие устраивают демонстрации рядом с объектами компании. Протестующие зачастую оказываются демократами, которые еще год назад составляли большую часть покупателей Tesla, так как разделяли идеи сохранения экологии. Сегодня владельцы Tesla сталкивают не только с осуждением, но и с угрозами, рассказала одна из них:

«Я была шокирована и немного обижена, потому что это не про меня, понимаете. Мой муж на три четверти еврей, наша фамилия Берман, и это просто возмутительно, очень угрожающе. Меня называют таким словом... Я не фанатка Илона и не голосовала за Трампа. Думаю, мы поддерживаем одну сторону, но рассылать соседям письма с обвинениями в нацизме, не зная их позицию, — это уже слишком. Я бы не стала покупать новую Tesla сейчас, но эта машина у меня уже много лет, и, если честно, я беспокоюсь, что ее могут повредить, или случится что-то еще хуже».

С учетом роста популярности электрокаров в мире акции Tesla снижаются девятую неделю подряд. Падение на 44% стало худшим показателем на бирже S&P. Инвесторы обеспокоены ростом враждебности к бренду.

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Станислав Крючков, Валерия Калинина