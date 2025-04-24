Британия сняла санкции с министерств и спецслужб Сирии

Великобритания исключила из санкционного списка несколько разведслужб, СМИ и министерств Сирии, в том числе Минобороны и МВД. Всего санкции сняты с 12 позиций. Об этом говорится в заявлении Минфина Соединенного Королевства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Из списка также исключили Главное управление безопасности, Воздушные разведывательные силы, Управление политической безопасности, Бюро национальной безопасности, Военное разведывательное управление и Бюро по снабжению армии. Что касается СМИ, рестрикции отменены в отношении Генеральной дирекции радио и телевидения, газеты Al Watan и телеканалов Cham Press TV и Sama TV.

В марте британское правительство разморозило активы 24 сирийских организаций, включая Центральный банк страны и нефтяные компании. Власти Великобритании решили ослабить санкционный режим в отношении Сирии в связи со сменой власти в Арабской Республике. Ранее о готовности ослабить санкционный режим в отношении Сирии заявляли в ЕС.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «"Исламский джихад" выдавливают из Сирии».