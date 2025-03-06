Великобритания сняла санкции с банков и нефтяных компаний Сирии

Британское правительство разморозило активы 24 сирийских организаций, включая Центральный банк страны и нефтяные компании. Уведомление о снятии санкций опубликовал Минфин Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Центрального банка Сирии в Дамаске

Фото: Firas Makdesi / File Photo / Reuters Здание Центрального банка Сирии в Дамаске

Фото: Firas Makdesi / File Photo / Reuters

Отменены санкции против восьми банков, включая Промышленный банк и Коммерческий банк Сирии. Из черного списка исключены нефтяные компании Al Furat, Deir Ez-Zur, Mahrukat, Ebla, General Petroleum Corporation (GPC), Overseas Petroleum Trading, Syria Trading Oil Company (Sytrol). Также были сняты санкции с авиакомпании Syrian Arab Airlines и других компаний. Больше эти организации не подлежат замораживанию активов, указано в документе.

13 февраля стало известно, что правительство Великобритании собирается ослабить санкционный режим в отношении Сирии в связи со сменой власти в арабской республике. Рестрикции в отношении представителей режима Башара Асада, который был свергнут в декабре 2024 года, останутся в силе. Ранее о готовности ослабить санкционный режим в отношении Сирии заявляли в ЕС.

О последствиях смены власти в Сирии — в публикации «Ъ» «Новые власти Сирии ищут "пятую колонну"».