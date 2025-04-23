«Исламский джихад» выдавливают из Сирии

Сирийские силовики задержали двух высокопоставленных членов палестинской группировки «Исламский джихад», не покинувшей Сирию после свержения режима Башара Асада. Как утверждают источники израильских СМИ, это произошло по запросу администрации президента Дональда Трампа, которая потребовала от Дамаска прекратить деятельность палестинских боевиков на его территории в обмен на ослабление американских санкций. Задержание лидеров «Исламского джихада» положительно оценивают в Израиле, где опасаются, что боевики будут использовать Сирию в качестве плацдарма для ударов по израильской территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramadan Abed / Reuters Фото: Ramadan Abed / Reuters

Правительство переходного правительства Сирии санкционировало задержание двух членов «Исламского джихада» — эмиссара радикального движения в республике Халеда Халеда и руководителя организационного комитета Абу Али Ясира. Как утверждают источники издания «Аль-Араби аль-Джадид», никаких обвинений двум функционерам сразу не предъявили, однако было объявлено, что помещение их под стражу — результат специальной операции «по обеспечению безопасности».

Представители «Исламского джихада» подтвердили задержание, но попытались преуменьшить его значение. Они заявили, что оно может быть связано с личными делами двух подозреваемых. Переходное правительство Сирии, возглавляемое временным президентом Ахмедом аш-Шараа, пока не уведомляло палестинскую группировку о каких-либо новых требованиях по поводу ее деятельности на сирийской территории, сообщили представители «Исламского джихада».

Впрочем, источник израильской телерадиокомпании Kan в Дамаске пояснил, что высокопоставленные функционеры «Исламского джихада» были задержаны после официального запроса от администрации Дональда Трампа.

По этим сведениям, в ближайшее время сирийское правительство примет дополнительные меры по ограничению активности палестинской группировки.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило 17 апреля о новых требованиях, которые власти США направили правительству переходного периода Сирии. По словам источников WSJ, Вашингтон потребовал от Дамаска наложить на деятельность палестинских группировок в своей юрисдикции ограничения, которые бы включали в себя заморозку их банковских счетов и высылку их эмиссаров, годами действовавших здесь с одобрения прежнего режима.

Между тем в конце минувшей недели власти Сирии приняли делегацию американских законодателей, которую возглавили конгрессмен-республиканец Кори Миллс и его однопартиец Марлин Штуцман. Они посетили некоторые районы Дамаска, а также местную синагогу, которая была разрушена во время гражданского конфликта. Как заявил по итогам поездки господин Штуцман, США будет полезно понять, «какие изменения здесь происходят» и какой «огромный экономический бум» произведет отмена санкций. Впрочем, как добавил конгрессмен, любое решение об ослаблении рестрикций, действующих против Дамаска, «будет решением президента Трампа».

Среди прочих требований, выполнения которых США ждут от Сирии, чтобы вывести ее из-под западных санкций,— помощь в поисках американского журналиста-фрилансера Остина Тайса, пропавшего в 2012 году при прохождении контрольно-пропускного пункта недалеко от столицы, а также уничтожение всех запасов химического оружия, оставшихся со времен правительства экс-президента Башара Асада.

Борьба с присутствием палестинских боевиков — это принципиально новый пункт в перечне условий, выдвигаемых Вашингтоном к Дамаску.

Он продиктован желанием укрепить безопасность северных границ главного ближневосточного союзника США — Израиля.

На то, что в сирийской юрисдикции даже после краха правительства Башара Асада продолжают действовать палестинские радикальные группировки, обращал внимание министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Выступая 24 февраля на встрече с европейскими официальными лицами в Брюсселе, глава израильской дипломатии проинформировал, что группировки «Хамас» и «Исламский джихад» пытаются создать в Сирии «еще один фронт против Израиля» на фоне продолжающейся военной кампании в секторе Газа.

Впрочем, ряд наблюдателей обращает внимание на то, что задержание высокопоставленных функционеров «Исламского джихада» произошло менее чем через 48 часов после визита в Дамаск президента Палестины Махмуда Аббаса и его встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Визит состоялся в пятницу и стал первой поездкой господина Аббаса в Сирию за 16 лет, с 2009 года. Учитывая тот факт, что Палестинская Национальная Администрация находится во враждебных отношениях с «Исламским джихадом», господин Аббас вполне мог одобрить арест своих политических конкурентов.

Нил Кербелов