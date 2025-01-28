Еврокомиссия допустила возобновление банковских отношений с Сирией

Представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни сообщил, что власти Евросоюза рассматривают возможность смягчить санкции против Сирии в банковском и инвестиционном секторах. Накануне, 27 января, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о пересмотре ограничений в отношении Дамаска.

«Мы рассматриваем вопрос восстановления банковских и инвестиционных отношений. Это станет мощным сигналом поддержки сирийскому народу, даст возможность восстановить страну»,— сказал Ануар аль-Ануни (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 27 января, Кая Каллас сообщила о создании «дорожной карты» по смягчению санкционного режима в отношении Сирии. «Хотя мы стремимся действовать быстро, процесс отмены санкций может быть остановлен, если Сирия сделает неправильные шаги»,— говорила она (цитата по Euractiv)

По словам госпожи Каллас, ЕС намерен снять санкции с энергетического и транспортного секторов Сирии, а также с ключевых финансовых институтов страны. Масштабные санкции против Дамаска были введены в 2011 году после начала гражданской войны. В декабре прошлого года власть в стране захватили исламисты — Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию. Сейчас в стране действует переходное правительство.

О последствиях смены власти в Сирии — в публикации «Ъ» «Новые власти Сирии ищут ''пятую колонну''».