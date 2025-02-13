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Коммерсантъ FM
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Лондон готовится ослабить санкции в отношении Сирии

Правительство Великобритании ослабит санкционный режим в отношении Сирии в связи со сменой власти в арабской республике. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил замглавы британского МИДа Стивен Даути. По словам дипломата, изменения затронут энергетический, транспортный и финансовый сектора, а также гуманитарную сферу.

«В ближайшие месяцы правительство предложит меры по регулированию санкционного режима в отношении Сирии»,— говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте правительства Великобритании.

«Мы вносим эти изменения, чтобы оказать сирийскому народу поддержку в восстановлении своей страны и укреплении безопасности и стабильности»,— пояснил господин Даути позицию британского правительства. По его словам, предполагается ослабить ограничения, действующие в энергетическом, транспортном и финансовом секторах. Власти также настроены пересмотреть положение о гуманитарных поставках.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что рестрикции в отношении членов свергнутого правительства Башара Асада останутся в силе. «Мы обеспечим, чтобы замораживание активов и запреты на поездки, введенные в отношении представителей бывшего режима, оставались в силе»,— заверили в британском МИДе.

Ранее о готовности ослабить санкционный режим в отношении Сирии заявляли в ЕС. 27 января глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о создании дорожной карты по смягчению санкционного режима в отношении Сирии. По ее словам, ЕС намерен снять санкции с энергетического и транспортного секторов, а также с ключевых финансовых институтов страны.

О последствиях смены власти в Сирии — в публикации «Ъ» «Новые власти Сирии ищут "пятую колонну"».

Анастасия Домбицкая

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