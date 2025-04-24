Глава свердловского департамента информполитики Хусаинова уходит в отставку

Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Информацию об отставке она подтвердила в разговоре с «Ъ-Урал». «Мои принципы не позволяют мне в данный момент остаться на работе, я лучше отдохну»,— пояснила госпожа Хусаинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Хусаинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Юлия Хусаинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Юлия Хусаинова возглавляла департамент информполитики с декабря 2020 года. Ранее, с 2016 года, она работала в отделе протокола министерства международных и внешнеэкономических связей области, в 2018 году была назначена помощником губернатора Евгения Куйвашева.

Значительные кадровые изменения в правительстве Свердловской области начались после назначения врио главы региона Дениса Паслера и отставки господина Куйвашева. За месяц работы господина Паслера на посту в отставку ушли вице-губернатор Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов, постпред главы региона при президенте России Александр Овчаров и директор антикоррупционного департамента Ильхам Ширалиев. На должность замгубернатора — министра здравоохранения была назначена Татьяна Савинова.

Денис Паслер на встрече с журналистами позже заверил, что ждать скорых кадровых перемен в составе членов правительства не стоит. «Безусловно, точечные решения уже приняты. И если это будет требоваться, если я буду видеть, что есть какие-то вопросы по определенным направлениям и отраслям, и работу нужно корректировать — мы это будем делать»,— подчеркнул врио губернатора.

Василий Алексеев