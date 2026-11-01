Объект ЖКХ поврежден при ударе БПЛА под Кстовом в Нижегородской области
Атака беспилотников ВСУ на Нижегородскую область продолжается. Повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры в Кстовском районе, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
«Восстановление работоспособности поврежденных коммунальных объектов начнется сразу после окончания атаки»,— написал господин Шалабаев в Telegram-канале. Власти, заверил он, задействуют все ресурсы, чтобы «решить вопросы с отоплением и электричеством» в отдельных районах Кстова.
Информация о «возможном повреждении» жилых домов уточняется, добавил глава города. Уже известно, что под удар попало промышленное предприятие на территории муниципалитета.