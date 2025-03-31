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Свердловские замгубернаторы Креков и Детченя написали заявления об отставке

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и заместитель главы региона — руководитель аппарата губернатора и правительства области Иван Детченя написали заявления об уходе с занимаемых должностей по собственному желанию, сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник.

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Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Иван Детченя

Заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Иван Детченя

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Иван Детченя

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Он добавил, что врио губернатора Денис Паслер принял отставку господина Крекова, решение по господину Детчени будет рассмотрено в ближайшее время. «Иван Детченя написал в пятницу. Но до сего момента нет достоверной информации, подписал ли соответственное распоряжение врио губернатора Свердловской области, или отклонил»,— пояснил собеседник.

В департаменте информационной политики региона «Ъ-Урал» рассказали, что сообщат о кадровых решениях «после их принятия».

Василий Алексеев

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