По ту сторону света

В октябре 1892 года Свято-Князь-Владимирское братство (старейшее русское православное благотворительное общество в Германии) выкупило территорию в Берлине, на которой через два года открылось кладбище. Тогда же здесь была построена церковь Святых равноапостольных Константина и Елены. Перед тем как на кладбище похоронили первого человека, из российских губерний по распоряжению Александра III на участок привезли 4 тыс. т грунта, чтобы русские покоились в родной земле. Доставили также саженцы липы, дуба и клена. Крупным русским некрополем Тегель стал после Октябрьской революции — в 1920-е Берлин стал ведущим центром русского зарубежья из-за дешевизны и простоты иммиграции. Всего на кладбище находятся могилы около 3 тыс. уроженцев Российской империи и СССР.