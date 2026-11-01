По ту сторону света
Самые известные в мире русские кладбища
2 ноября 1807 года муниципалитет французского города Ментона приобрел руины старого замка Гримальди (Вье-Шато), чтобы на их месте основать общественное кладбище города. Через 73 года на территории выделили отдельную секцию для захоронения уроженцев Российской империи. История самых известных русских кладбищ мира — в подборке «Ъ».
Франция
«Старый замок», Ментона
Православный некрополь основан в 1880 году на верхних уровнях городского международного кладбища «Старый замок» в Ментоне. Он был создан на деньги Русского благотворительного общества под патронажем великой княгини Анастасии Михайловны. Ментона и другие курорты Лазурного берега были популярны в XIX веке у аристократии: высший свет ездил на море лечиться от туберкулеза, играть в казино и отдыхать — преимущественно зимой. Здесь располагались санатории и русская военная база Вильфранш. В 1886 году на территории православного некрополя возвели часовню Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», главную икону алтаря написал художник Иван Крамской.
На одном из старейших в мире русских кладбищ похоронена русская интеллигенция: князья Трубецкие, Урусовы и художник Николай Гриценко, а также участники различных военных конфликтов и эмигранты.
«Кокад», или «Николаевское кладбище», Ницца
Второе по величине русское кладбище во Франции было открыто в 1867 году на западной окраине города. Его назвали в память цесаревича Николая Александровича, скончавшегося в Ницце от туберкулезного менингита. На территории возвели часовню имени покровителя умершего наследника престола — святого Николая. Всего здесь захоронено более 3 тыс. российских подданных. Почти 100 лет имущество находилось во владении Православной русской приходской общины в Ницце (ACOR-Nice). В апреле 2025-го, после 11 лет споров, суд вынес решение о передаче права на кладбище России.
На холме Кокад находятся могилы философа Александра Герцена, художника Филиппа Малявина, композитора Леонида Сабанеева, генерала Николая Юденича и представителей княжеских родов Оболенских, Нарышкиных, Волконских и Голицыных.
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Считается самым известным русским кладбищем за пределами России. Здесь погребено около 10–15 тыс. русских эмигрантов. Первые православные захоронения датируются 1927 годом, когда неподалеку от общего городского кладбища появился «Русский дом» для пожилых и неимущих эмигрантов из России первой волны. После этого могилы белоэмигрантов, советских воинов и участников французского Сопротивления стали занимать большую часть некрополя. В 1938 году на территории построили церковь Успенской Божьей Матери работы архитектора Альберта Бенуа. С 2005-го Россия оплачивала расходы на содержание захоронений, но с 2022-го мэрия Сент-Женевьев-де-Буа официально отказалась от этого финансирования. Уходом за могилами теперь занимаются местные группы и ассоциации по охране культурного наследия.
Среди самых знаменитых русских, похороненных на кладбище,— писатели и поэты Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, князь Феликс Юсупов, теоретик «легального марксизма» Петр Струве, режиссер Андрей Тарковский и художник Константин Коровин.
Польша
Кладбище в Варшаве
Основано указом Николая I в 1834 году, когда Варшава входила в состав Российской империи. Исторически основу некрополя составляли русские могилы, но со временем он стал многонациональным. Официально кладбище открыли в 1841 году, когда в городе появилась собственная епархия. Участок находится на территории бывшего Вольского редута — укрепления, которое русские войска штурмовали во время польского восстания 1830–1831 годов.
После неудавшегося бунта в Варшаву стали переезжать выходцы из Российской империи: с упразднением местных институтов для них открылись новые карьерные возможности, сюда же были распределены воинские части. С основанием кладбища находившийся рядом костел Святого Лаврентия передали православной общине, освятив его как православную церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери. В 1903–1905 годах на территории кладбища построили церковь Святого Иоанна Лествичника. Бывший костел вернули католикам в 1916-м.
На Воле похоронены писатель Михаил Арцыбашев, критик Дмитрий Философов и городской глава Варшавы в 1875–1892 годах Сократ Старкевич.
Германия
Кладбище в Висбадене
Одно из старейших и крупнейших русских православных кладбищ в Западной Европе было открыто 31 августа 1856 года. Инициатором его создания выступила великая княгиня Елена Павловна: половину расходов взяла на себя она, половину оплатило Министерство финансов России. Некрополь открыли при церкви Святой Елизаветы через год после ее освящения. В Висбаден русская аристократия стекалась, чтобы лечиться водой термальных источников и развлекать себя азартными играми. Это место называли «северной Ниццей». На кладбище насчитывается около 800 захоронений, владение принадлежит Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).
На холме на севере Висбадена похоронены художник-экспрессионист Алексей фон Явленский, дипломат Кирилл Струве, представители дворянских родов Воронцовых-Дашковых, Кочубеев, Шереметевых и Гагариных.
Тегель, Берлин
В октябре 1892 года Свято-Князь-Владимирское братство (старейшее русское православное благотворительное общество в Германии) выкупило территорию в Берлине, на которой через два года открылось кладбище. Тогда же здесь была построена церковь Святых равноапостольных Константина и Елены. Перед тем как на кладбище похоронили первого человека, из российских губерний по распоряжению Александра III на участок привезли 4 тыс. т грунта, чтобы русские покоились в родной земле. Доставили также саженцы липы, дуба и клена. Крупным русским некрополем Тегель стал после Октябрьской революции — в 1920-е Берлин стал ведущим центром русского зарубежья из-за дешевизны и простоты иммиграции. Всего на кладбище находятся могилы около 3 тыс. уроженцев Российской империи и СССР.
Среди захороненных — один из основателей партии кадетов Владимир Набоков, художник-передвижник Николай Богданов-Бельский, военный министр Владимир Сухомлинов, архитектор Михаил Эйзенштейн, а также представители родов Голицыных, Дашковых и Кропоткиных.
Япония
Кладбище в Нагасаки
Первые русские могилы на территории буддийского храма Госиндзи появились в 1858 году — здесь похоронили моряков с фрегата «Аскольд», которые умерли от холеры. Русский флот часто заходил в порт Нагасаки для ремонта и закупок. Для моряков появились гостиницы, госпитали и трактиры. Район Инаса стал неофициально называться «Русской деревней».
В 1909 году была создана братская могила участников русско-японской войны, позднее рядом с ней упокоились несколько белоэмигрантов. Большую часть некрополя занимают именно захоронения моряков — матросов и офицеров русского военного, торгового флота и научно-исследовательских кораблей, всего известно о 526 погребенных. Во время атомной бомбардировки Нагасаки эпицентр взрыва оказался всего в километре от кладбища. Ударная волна повредила ограду и надгробия, от сильного жара часть памятников разрушилась или деформировалась. В 1969 году после обращения писателя Константина Симонова к председателю Совета министров СССР Алексею Косыгину кладбище восстановили — в этом помогли местные власти и общественные организации.
Чехия
Ольшанское кладбище, Прага
Одно из самых больших кладбищ Европы появилось в 1680 году как место для захоронения жертв чумы. Его русская секция возникла в 1905-м благодаря стараниям протоиерея Николая Рыжкова. Тогда на восток города перенесли останки 45 русских офицеров — героев сражений под Дрезденом и Кульмом 1813 года. После Октябрьской революции Прага стала крупным центром русской эмиграции благодаря чехословацкой программе помощи «Русская акция».
В 1924 году первый премьер-министр страны Карел Крамарж профинансировал строительство храма Успения Пресвятой Богородицы. Заметную часть русского некрополя занимает захоронение советских солдат, погибших за время Второй мировой войны,— он состоит из 426 надгробий.
На кладбище и в крипте храма покоятся писатель Аркадий Аверченко, историк искусства Никодим Кондаков и философ Павел Новгородцев.
Сербия
«Новое кладбище», Белград
Городское кладбище основано в 1886 году, русская его часть начала формироваться в 1929-м, когда власти выделили четыре участка под захоронения эмигрантов первой и второй волн. В 1931 году на территории некрополя построили Иверскую часовню — копию одноименного сооружения у Воскресенских ворот Китай-города в Москве (в столице она снесена в 1929-м). В 1935 году открыт мемориал «Русской славы» в память о воинах, погибших в годы Первой мировой войны при обороне Белграда. Средства на создание памятника собрали русские эмигранты и жители Югославии. Всего на территории кладбища захоронено более 3 тыс. выходцев из Российской империи и Советского Союза, включая более чем 600 солдат, погибших во время Первой мировой войны.
Среди известных личностей, захороненных на кладбище,— один из основателей белогвардейской Добровольческой армии Михаил Алексеев, депутат Госдумы в 1911–1917 годах Михаил Родзянко, архитектор Николай Краснов и один из основателей РПЦЗ Антоний Храповицкий.
Греция
Кладбище имени королевы Эллинов Ольги Константиновны, Пирей
Русский некрополь занимает северо-западную часть муниципального Воскресенского кладбища. Он был основан в 1891 году по указу королевы Греции — жены Георга I и внучки Николая I Ольги Константиновны. Греческий город был связан с Российской империей дипломатическими связями, тут же находилась военно-морская база страны и специальный госпиталь для военнослужащих флота. До волны эмиграции в 1917 году на кладбище хоронили преимущественно русских моряков и дипломатов, затем в Пирей стали прибывать бежавшие от революции и гражданской войны. В некрополе погребено около 700–900 выходцев из Российской империи. В 1960–1970-х значительную часть могил уничтожили при перепланировке территории. В 1980 году на территории кладбища построили храм Святой Ольги.
Здесь покоятся военный атташе России Михаил Кантакузин, один из первых русских моряков-подводников Александр Плотто и члены экипажа броненосца «Император Николай I».
Черногория
Кладбище в Херцег-Нови
Образовалось в 1920-х, во время активной эмиграции после Октябрьской революции и в разгар Гражданской войны в России. В Которском заливе для беженцев основали также несколько больниц, домов престарелых и инвалидов, появился Русский Красный Крест и возникла полноценная русская община. В 1931 году жители Херцег-Нови возвели в центре кладбища мемориал в память об эмигрантах. К концу XX века некрополь оказался в запустении: по данным сербского антрополога Драганы Радойичич, к 1992 году сохранились лишь 52 надгробия. Участок хотели использовать для новых захоронений, но Общество русско-сербской дружбы добилось судебного решения о защите и восстановлении кладбища. В 2007-м на территории некрополя построили церковь Святого Феодора Ушакова.
Большинство похороненных в Херцег-Нови — участники белого движения и представители императорской армии. Среди них — командир Уральского казачьего полка Михаил Бородин и придворный деятель Павел Родзянко.
США
«Ново-Дивеево», Кларкстаун
В 1949 году одноименные монастырь и кладбище основал священник Адриан Рымаренко. Он стремился создать духовный центр для русских, бежавших в США от революции и Второй мировой войны. В страну переселялись в основном эмигранты с Дальнего Востока, те, кто служил в армии Колчака и атамана Семенова. Из Европы сюда ехали беженцы, поначалу осевшие на Балканах. Всего в Ново-Дивеево находится более 8 тыс. русских могил. В 1967 году на территории открыли мемориал памяти генерала Андрея Власова, имя которого на родине стало синонимом предательства. В 1994-м на средства рассеянных по всему миру выпускников российских кадетских корпусов на кладбище возвели часовню из черного мрамора в память о погибших в боях кадетах.
В Ново-Дивеево похоронены младшая дочь писателя Льва Толстого Александра, командующий Северо-Западной армией Александр Родзянко, супруга и дочь барона Петра Врангеля Ольга и Елена, отдельный участок выделен под могилы участников белого движения и офицеров-эмигрантов.
Китай
«Хуаншань», Харбин
Кладбище появилось в пригороде Харбина в 1959 году из-за переноса старых русских некрополей (Покровского и Успенского), которые мешали расширению города. Харбин был основан Российской империей в конце XIX века для строительства Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) — в городе осели русские инженеры, рабочие и торговцы.
После революции русская диаспора в Китае пополнилась участниками белого движения с Дальнего Востока. Всего на православном кладбище более 650 могил. Отдельный участок из 115 захоронений отведен под могилы военных, погибших при освобождении Маньчжурии от японских войск. В 1995 году на кладбище была построена часовня Святого Иоанна Предтечи. Сегодня некрополь находится в ведении православной общины Покровского храма Харбина.