Замгубернатора Свердловской области назначена Татьяна Савинова

Татьяна Савинова назначена на должность замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Ранее она работала в правительстве Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев. Я стала врачом здесь, в Екатеринбурге, понимаю, какой помощи ждут люди»,— сказала Татьяна Савинова. Она отметила, что планирует советоваться в управленческих вопросах с работниками медицины региона, которых знает лично, и с жителями области.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отметил, что считает ее грамотным специалистом и профессионалом. «Уверен, что на новом посту в Свердловской области она сможет дать новый импульс развитию системы здравоохранения»,— сказал он.

Татьяна Савинова окончила Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) по специальности «Педиатрия», а затем Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Она работала в Городской детской инфекционной больнице №4 педиатром, затем — в управлении здравоохранения мэрии Екатеринбурга в должности главного педиатра города, впоследствии стала первым заместителем начальника управления.

В правительстве Оренбургской области госпожа Савинова занимала пост замгубернатора — заместителя председателя правительства по социальной политике — министра здравоохранения региона. С должности она уволилась после назначения экс-главы региона Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области.

В должности заместителя главы, курировавшего социальную политику, здравоохранение, культуру, образование и спорт, с 2016 года находился Павел Креков. 31 марта стало известно, что он подписал заявление об отставке. Должность министра здравоохранения занимал Андрей Карлов.

Напомним, Денис Паслер вступил в должность врио губенатора Свердловской области 26 марта, тогда же президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион Евгения Куйвашева. В ходе общения с прессой господин Паслер заявил, что сначала «познакомится со всеми», а потом будет принимать решение о кадровых перестановках.

Подробнее о кадровых перестановках после смены губернатора — в материале «Денис Паслер теряет заместителей»

Анна Капустина