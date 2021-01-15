Пресс-секретарем свердловского губернатора Евгения Куйвашева стала Анна Шкерина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил личного пресс-секретаря. Им стала заместитель руководителя пресс-службы правительства и главы региона Анна Шкерина. Она подтвердила “Ъ-Урал” информацию о своем назначении.

«Функционал будет стандартным для пресс-секретаря: взаимодействие с журналистами, информационное сопровождение работы губернатора»,— рассказала Анна Шкерина. По ее словам, должность пресс-секретаря губернатора входит в структуру департамента информационной политики Свердловской области. Напомним, с середины декабря 2020 года должность главы профильного департамента занимает бывшая помощница главы региона Юлия Хусаинова.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, Евгений Куйвашев учредил должность пресс-секретаря губернатора в конце декабря 2020 года. Согласно указу, размер оклада с учетом индексации составит более 38,6 тыс. руб.