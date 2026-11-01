СКР возбудил дело о теракте после ударов ВСУ по Нижегородской области
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли несколько ударов по гражданским объектам в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Повреждения зафиксированы в Кстовском районе региона. Там под удар попали промышленное предприятие и коммунальный объект. По предварительной информации, никто не пострадал.
Губернатор Глеб Никитин предупреждал, что из-за повреждений возможны временные отключения электричества, снижение параметров горячего водоснабжения и отопления. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заверил, что власти постараются максимально оперативно решить проблемы с отоплением и электричеством.