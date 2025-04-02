Постпред губернатора Свердловской области в Москве ушел в отставку

Постоянный представитель губернатора Свердловской области при президенте России Александр Овчаров покинул должность, сообщил «Ъ-Урал» источник в областном правительстве. «Постпред в Москве новый. Уже работает»,— отметил собеседник. В департаменте информационной политики региона «Ъ-Урал» заверили, что сообщат о кадровых решениях «после их принятия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овчаров

Фото: Сайт представительства губернатора Свердловской области в органах госвласти РФ Александр Овчаров

Фото: Сайт представительства губернатора Свердловской области в органах госвласти РФ

Александр Овчаров был назначен постпредом в апреле 2013 года. Он отмечал, что будет решать вопросы в сферах международных, экономических, протокольных отношений, налаживать связи между региональными и федеральными министерствами и помогать уральцам, которые ведут бизнес в Москве. Господин Овчаров тогда признался, что был давно знаком с тогда еще губернатором Евгением Куйвашевым, который назначил его на должность постпреда. В 2004-2005 годах они работали заместителями судебного пристава в Москве.

Александру Овчарову 56 лет. Окончил Московский институт экономики, политики и права по специальности «юриспруденция». С 1996 года работал в системе Минюста России, с 2000 года — в главном управлении Минюста России по Москве, с 2004 года — в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Москве. В 2006 году был назначен начальником Управления организации исполнительного производства ФССП России, в 2007 году — руководителем Управления ФССП России по Псковской области, в 2009 году — начальником управления «Промсвязьбанка».

Кадровые изменения в составе правительства Свердловской области начались после отставки Евгения Куйшваева и назначения на пост врио губернатора Дениса Паслера, который в 2019-2025 годах возглавлял Оренбургскую область. После знакомства с управленческой командой региона господин Паслер заверил журналистов, что примет решения об изменениях в областном правительстве после «знакомства со всеми». Одними из первых заявления об отставке направили заместители губернатора Павел Креков и Иван Детченя. Распоряжение о досрочном прекращении полномочий господина Детчени подписано не было.

Василий Алексеев