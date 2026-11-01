Nakilat подтвердила данные об атаке танкера Al Mayeda в Ормузском проливе
Танкер-газовоз Al Mayeda был «атакован неопознанными объектами» в Ормузском проливе 30 октября. Об этом сообщила владеющая судном катарская компания Nakilat.
Члены экипажа не пострадали. Сам танкер не получил значимых повреждений, а угрозы для окружающей среды нет. «Судно находится в исправном состоянии, пригодно для эксплуатации»,— заверили в Nakilat.
Какой характер повреждений у судна, компания не уточнила. В ночь на 1 ноября на минах в Ормузском проливе подорвался нефтяной танкер — на его борту начался пожар. Корпус стражей Исламской революции периодически подтверждает информацию о подрыве судов. Иран, как правило, утверждает, что они шли не по согласованному с Тегераном маршруту.