Московский суд запретил структурам Apple судиться с VK в США
Арбитражный суд Москвы запретил Apple, Apple Distribution International, «Эппл Рус» и их представителям продолжать судебное разбирательство против VK на территории США. В течение семи дней компании должны отозвать иск, следует из постановления.
Спор связан с удалением приложений российского холдинга из магазина App Store. VK через суд потребовала вернуть приложения.
20 октября Apple подала антиисковое заявление с требованием запретить VK вести разбирательства за пределами Северного округа Калифорнии — такое условие предусмотрено в лицензионном соглашении для разработчиков. Американский суд удовлетворил ходатайство компании.