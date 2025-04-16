Врио губернатора Паслер не планирует быструю смену членов правительства

Врио губернатора Денис Паслер на встрече с журналистами заявил, что ждать скорых кадровых перемен в составе членов правительства не стоит. По его словам, при необходимости он мог отправить кабмин в отставку до момента избрания губернатора и расформирования правительства, но делать этого не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Безусловно, точечные решения уже приняты. И если это будет требоваться, если я буду видеть, что есть какие-то вопросы по определенным направлениям и отраслям, и работу нужно корректировать – мы это будем делать»,— сказал господин Паслер.

Напомним, с момента назначения Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области в отставку ушли вице-губернатор Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов, постпред губернатора при президенте России Александр Овчаров и глава антикоррупционного департамента Ильхам Ширалиев. На должность замгубернатора — министра здравоохранения была назначена Татьяна Савинова.

Анна Капустина