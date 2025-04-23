Украина в лондонском тумане

Встреча делегаций США, европейских стран и Украины в Лондоне, на которой западные союзники 23 апреля должны были согласовать план украинского урегулирования, обернулась громким скандалом. Сразу два американских переговорщика — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф — в последний момент отменили поездки в Лондон, после чего их примеру последовали главы МИД Франции, Германии и Великобритании. До этого президент Украины Зеленский, не дожидаясь переговоров, публично отверг содержащееся в мирном плане Дональда Трампа предложение признать Крым российским и выдвинул ультиматум России, потребовав от нее полного прекращения огня. Теперь спецпосланника Уиткоффа ждут в Москве для обсуждения сложившейся ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О том, что переговоры в Лондоне может ждать оглушительный провал, стало ясно после того, как встречу, сославшись на большую занятость, отказался посетить госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters О том, что переговоры в Лондоне может ждать оглушительный провал, стало ясно после того, как встречу, сославшись на большую занятость, отказался посетить госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Срыв переговоров по Украине в Лондоне с участием высокопоставленных представителей США, Великобритании, Франции, Германии и членов ближайшего окружения президента Зеленского стал полной неожиданностью для всех, включая президента Трампа, обещавшего «хорошую сделку» по Украине в ближайшие дни (см. “Ъ” от 22 апреля).

Всего за сутки до переговоров глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News подтвердила свою поездку в Лондон в составе американской делегации вместе с госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом и спецпосланником по Украине Китом Келлогом. Она также назвала «очень хорошим знаком» последние заявления российской стороны о готовности к диалогу с Украиной.

На этом фоне ведущие западные СМИ сообщали о том, что главной темой встречи западных союзников и Киева должно стать согласование совместного мирного плана по Украине.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме написала, что американская делегация предложит европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники Киева в обмен будут добиваться гарантий безопасности для Украины. В свою очередь, газета The Daily Telegraph сообщила, что в Лондоне США должны будут представить план по урегулированию из семи пунктов, который включает признание российского суверенитета над Крымом.

Однако еще до начала переговоров ситуация вокруг встречи в Лондоне кардинально изменилась. Отправной точкой стало новое сообщение официального представителя Госдепа США Тэмми Брюс, которая была вынуждена дезавуировать свое собственное заявление телеканалу Fox News.

«Госсекретарь Рубио является занятым человеком и в этом конкретном случае, пока идут встречи в Лондоне, он не будет на них присутствовать»,— сообщила госпожа Брюс, дав понять, что у главы американской дипломатии нашлись дела в Вашингтоне. Вскоре после этого было объявлено, что в Лондон не поедет и спецпредставитель президента Трампа Стивен Уиткофф.

Таким образом, американская команда в Лондоне лишилась сразу двух ключевых игроков, которые в последние месяцы вели переговоры с представителями Украины и России.

Единственным американским участником лондонской встречи остался спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог, наименее значимый представитель американской переговорной группы.

Резкая потеря интереса к встрече в Лондоне американской стороны произошла после новых громких заявлений президента Зеленского, которые он сделал 22 апреля на пресс-конференции в Киеве. Отвечая на вопрос о его отношении к американскому предложению признать Крым российским, президент Украины категорически исключил возможность юридического признания Крыма. «Не про что говорить — это вне нашей конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Этого не будет»,— подчеркнул он, добавив, что конфликт идет уже 12 лет и Украина не намерена менять свою позицию. «Это риторический вопрос, можно ли договориться с Россией быстро. Нет. Без давления на Москву невозможно»,— отметил он.

Кроме того, украинский президент не ответил на вопрос издания Politico о его отношении к последнему предложению российской стороны отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Что же касается предложения о перемирии, то, по мнению Зеленского, первые шаги по прекращению огня должна сделать Россия, после чего Украина сочтет возможным ведение переговоров с Москвой.

Комментируя фактический отказ администрации США от участия в переговорах в Лондоне, газета The Wall Street Journal отмечает, что позиция Зеленского «перечеркивает последний шаг президента Трампа, направленный на прекращение войны на Украине, и создает новую неопределенность в будущих отношениях между Киевом и Вашингтоном, которые Трамп поставил в зависимость от быстрой сделки».

«Отклонив предложение США признать контроль России над Крымом в рамках соглашения о прекращении огня, Зеленский поставил под сомнение усилия президента Трампа по прекращению войны»,— отмечает издание.

Отмена визитов в Лондон Рубио и Уиткоффа вызвала быструю цепную реакцию отказа от переговоров и заявленных европейских участников. В среду утром стало известно о том, что свои поездки в британскую столицу отменили главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок (господин Барро вместо Лондона отправился с визитом в Багдад, переключившись с украинского урегулирования на ближневосточное).

Ситуация стала выглядеть еще более скандальной после того, как о своем неучастии во встрече объявил и ее хозяин, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. «После того как Рубио позвонил организатору мероприятия Лэмми, чтобы сообщить ему об отмене визита, это быстро привело к тому, что Лэмми также отказался от участия»,— сообщил телеканал Sky News.

«Отказ госсекретаря США Рубио участвовать в сходке в Лондоне по тематике урегулирования кризиса на Украине — результат жесткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемостью поведения Зеленского. Публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путем для срыва самих переговоров. Тем более когда в залихватском ключе с порога отвергаются все заявленные предложения одного из участников»,— прокомментировал в своем Telegram-канале коллизию в отношениях западных союзников председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, который в конце марта принимал участие в переговорах с американскими представителями в Саудовской Аравии.

Свою оценку отмены встречи в Лондоне дал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, указавший на то, что «США не смогли продолжить свои посреднические усилия» из-за невозможности сблизить позиции сторон.

«Мы продолжаем наши контакты с американцами. Контактов с европейцами у нас нет. Контактов с украинцами тоже. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования. Вот статус-кво на сегодняшний день»,— резюмировал Дмитрий Песков (ранее сообщалось, что на этой неделе Россию посетит спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф).

Реакцию администрации США на очередную неудачу американского посредничества в украинском урегулировании первым сформулировал вице-президент Джей Ди Вэнс, которого новости из Лондона застали в бывшей британской колонии Индии.

Обескураженный Вэнс дал понять, что США могут прекратить свою посредническую миссию на Украине. «Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Время пришло, и теперь либо они скажут "да", либо США выйдут из этого процесса. Я думаю, что мы сформировали очень честное предложение»,— заявил вице-президент США.

Сергей Строкань