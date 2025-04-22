Трамп уверен на все сто

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по Украине, внезапно сообщив о хороших шансах добиться мирного соглашения уже на этой неделе. Оценки американского лидера, разительно отличающиеся от признания членами его команды тупиковой ситуации в украинском урегулировании, прозвучали перед стартующими 23 апреля в Лондоне новыми переговорами по Украине с участием США, европейских государств и Киева. Дональд Трамп спешит записать дипломатию по Украине в актив своего 100-дневного срока правления, истекающего 30 апреля. В ближайшие дни его спецпосланник Стив Уиткофф намерен нанести новый визит в Россию, где, впрочем, не вполне разделяют уверенность Трампа в скором урегулировании украинского кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая в Белом доме на церемонии пасхального катания яиц, президент США Дональд Трамп вновь заверил, что представители его администрации провели «очень хорошие» контакты с Россией и Украиной

Фото: Alex Brandon / AP Выступая в Белом доме на церемонии пасхального катания яиц, президент США Дональд Трамп вновь заверил, что представители его администрации провели «очень хорошие» контакты с Россией и Украиной

Фото: Alex Brandon / AP

Новый всплеск ожиданий того, что урегулирование украинского конфликта уже в ближайшие дни выйдет из тупика, вызвали сразу два громких заявления президента Трампа. «Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на следующей неделе. Тогда обе страны начнут вести серьезный бизнес с США, которые процветают, и обе заработают много денег!» — написал президент США в соцсети Truth Social.

Еще одно оптимистичное признание журналистам, прозвучавшее весьма неожиданно, президент США сделал во время пасхального катания яиц в Белом доме. «Я поделюсь с вами всеми деталями в ближайшие три дня, но мы провели очень хорошие встречи по Украине и России»,— заинтриговал прессу Дональд Трамп. Последние контакты американских представителей с Москвой и Киевом глава Белого дома назвал «очень хорошими».

Эти заявления не только породили новые надежды на сдвиг в украинском урегулировании, но и вызвали немало вопросов.

Во-первых, остается неясным, какую сделку в ближайшие дни способны заключить Москва и Киев, учитывая, что они не ведут даже непрямые переговоры и возобновили боевые действия после истечения 30-часового пасхального перемирия.

Во-вторых, возникает вопрос, на чем основываются рассуждения Трампа «об очень хороших консультациях», учитывая, что участвующие в контактах по Украине члены его команды до последнего момента заявляли обратное.

«Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться»,— признал на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио после визита в Париж, где он обсуждал Украину с европейскими союзниками.

О нарастающей усталости от украинской темы и возможности вынужденного выхода американской стороны из переговорного процесса на прошлой неделе в один голос заявляли и другие члены команды Трампа.

Несмотря на многочисленные недосказанности и декларативный тон высказываний президента США, позитивный настрой американского президента первой поддержала Москва.

Комментируя последние заявления Трампа, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта к поискам мирного урегулирования на Украине, продолжает работу с США и надеется, что это даст свои плоды.

Дмитрий Песков сделал особый акцент на последнем заявлении Владимира Путина о его готовности к прямым переговорам с украинской стороной по вопросу ненанесения ударов по гражданским объектам. По его словам, конкретных планов по переговорам о прекращении огня по гражданской инфраструктуре пока нет, однако «есть подтверждение президентом Путиным готовности обсуждать этот вопрос с учетом анализа опыта пасхального перемирия». «При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то предприняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность»,— пояснил Дмитрий Песков.

Впрочем, еще одно заявление пресс-секретаря российского президента фактически дезавуировало последние обещания Дональда Трампа добиться мирной сделки между Москвой и Киевом уже в ближайшие дни.

«Эта тема настолько сложная, связанная с урегулированием украинского кризиса, что, конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки»,— пояснил господин Песков, назвав это «делом неблагодарным».

Последние заявления президента Трампа о перспективах украинского урегулирования и реакция на них Кремля прозвучали накануне стартующего 23 апреля в Лондоне нового раунда переговоров по Украине с участием США, Великобритании, Франции, Германии и представителей Киева.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, американскую делегацию в Лондоне будут представлять спецпосланник президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог. В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров (именно эта команда представляла Украину на переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии).

Государства евротройки будут представлены на уровне глав МИДов и советников по национальной безопасности.

За считаные дни до истечения 30 апреля 100-дневного срока пребывания Дональда Трампа в кресле президента США его команда спешит добиться согласованного с союзниками решения по Украине, которое можно будет записать в актив пока не имеющей успехов на этом направлении дипломатии Белого дома.

Как сообщил со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника телеканал NBC, на переговорах в Лондоне США ожидают от европейских союзников и Киева ответ на список условий по урегулированию украинского конфликта, выдвинутых американскими представителями на прошлой неделе на переговорах в Париже.

В связи с этим собеседник NBC назвал новый раунд переговоров «критически важным» для всех сторон.

На предыдущей встрече в Париже 17 апреля Вашингтон представил союзникам предварительные предложения по украинскому урегулированию. Среди них — отказ от обсуждения членства Киева в НАТО и ослабление санкций против России. Кроме того, проект США подразумевает, что все освобожденные РФ территории остаются под контролем РФ.

Накануне переговоров в Лондоне газета The New York Post со ссылкой на неназванного представителя администрации США изложила свою версию того, каким может быть мирный план Трампа, который он обещал обнародовать в ближайшие дни.

По версии издания, предложения Вашингтона «могут включать развертывание европейских войск на Украине в случае достижения прекращения огня». «Самое сложное — определить, как выглядят силы безопасности. Мы называем это силами обеспечения устойчивости»,— пояснил собеседник издания.

По его словам, также рассматривается вопрос о создании отдельных сил для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО. Эта комиссия должна будет наблюдать за тем, чтобы обе стороны сложили оружие.

Сергей Строкань