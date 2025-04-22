Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Россию на этой неделе, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Вашингтон намерен продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Leah Millis / Reuters Кэролайн Левитт

Фото: Leah Millis / Reuters

Сегодня, 22 апреля, о визите Стива Уиткоффа в Москву сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. СМИ писали, что он планирует приехать в Россию после переговоров в Лондоне американских, украинских и европейских чиновников. Белый дом отметил, что спецпосланник американского президента рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным.

Стив Уиткофф приезжал в Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки. Они обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта, в том числе территориальные вопросы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».

Лусине Баласян