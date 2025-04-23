NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где пройдут переговоры по урегулированию украинского конфликта, на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского об отказе признать Крым российским. Об этом сообщает The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Встреча в британской столице состоится сегодня, 23 апреля. США представит спецпосланник по Украине Кит Келлог. Представитель Госдепа Тэмми Брюс объяснила решение господина Рубио его плотным графиком. «Это касается технических проблем в его расписании»,— заверила пресс-секретарь.

The Wall Street Journal сообщала, что на переговорах в Париже с европейскими и американскими чиновниками Украине передали подготовленное США предложение о мирном урегулировании. Оно включает два принципиальных для России требования — признание принадлежности Крыма РФ и отказ от членства в НАТО. Господин Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Россией после вступления в силу режима прекращения огня, однако «Украина юридически не признает оккупацию Крыма».

Подробности — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».