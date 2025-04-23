Обнуление Лондона

Трехсторонняя встреча в Лондоне высокопоставленных представителей США, Великобритании, Франции и Германии, которые вместе с командой президента Зеленского должны были впервые представить общий план Запада по украинскому урегулированию, так и не состоялась. Еще до ее начала внезапно обнаружилось, что у переговоров в британской столице нет не только общей повестки, но и заявленных ключевых участников, которые один за другим стали отказываться от поездки в Лондон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первым дипломатическим «ухилянтом» выступил госсекретарь США Марко Рубио, вдруг передумавший ехать в британскую столицу. Его примеру вскоре последовал спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф.

Прошло еще совсем немного времени, и примеру двух ключевых несостоявшихся американских переговорщиков последовали распаковавшие чемоданы главы МИД Франции и Германии. Наблюдая за этим, хозяин лондонской встречи глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о том, что и он в коллективной игре больше не участвует, хотя и встретится с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Так коллективный мозговой штурм по Украине обернулся для Киева и его западных союзников выносом мозга друг другу.

В этой ситуации трагикомичным для организаторов лондонской встречи стало пришедшее в среду сообщение из Анкары, в котором говорилось о том, что Турция пристально следит за переговорами по Украине и ожидает от контактов в Лондоне конкретных подвижек. «Пристально следя» за переговорами в Лондоне, в администрации президента Эрдогана как-то не заметили главной новости о том, что никаких переговоров в Лондоне не будет, а будут лишь малозначащие контакты чиновников второго эшелона, которые пройдут для того, чтобы попытаться хоть как-то спустить скандал на тормозах.

Первые объяснения причины провала идеи трехсторонней встречи высокого уровня в Лондоне, появившиеся в западных СМИ, сводятся к тому, что, дескать, всему виной стало упрямство президента Зеленского, в очередной раз бросившего вызов (или подложившего свою «украинскую свинью») Дональду Трампу. По этой версии, поведение украинского президента привело американцев в ярость, в связи с чем они были вынуждены срочно менять свои планы. Как в добром старом анекдоте, «концепция изменилась».

На пресс-конференции в Киеве накануне анонсированной встречи в Лондоне Зеленский заявил о том, что о признании Крыма российским не может быть речи. Тем самым он обессмыслил и обнулил попытки администрации Трампа выработать в британской столице приемлемую для всех формулу компромисса по Украине.

Еще в день пресс-конференции Зеленского газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что американская делегация намерена предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники Киева должны были в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Однако вскоре эта публикация потеряла актуальность.

Подводя итог первого подобного скандала в треугольнике США—Европа—Украина, было бы упрощением считать, что переговоры в Лондоне сорвались исключительно из-за упрямства Зеленского.

Проблема для западных союзников оказалась намного глубже. Своим предложением признать Крым российским президент Трамп поставил Запад перед стратегической дилеммой и мучительной задачей наступить на горло собственной песне.

Ведь именно история с Крымом в 2014 году стала отправной точкой санкционной войны и противостояния с Россией, которое продолжается и поныне.

Согласившись с Вашингтоном, его западные союзники будут вынуждены обрушить фундамент собственной политики, который они укрепляли более десяти лет.

Но им страшно это делать, они к этому не готовы.

В итоге то, что у них на уме, у Зеленского — на языке. Учитывая это, общая украинская повестка Запада окончательно прекращает свое существование, уходит в историю. У Америки в диалоге с Россией она, возможно, будет своя, у Европы — своя, учитывая ее неизменный ответ на вопрос, чей Крым.